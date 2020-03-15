Съемки четвертого сезона «Очень странных дел» заморожены



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Киностудии в США приостанавливают работу из-за коронавируса

Отложится ли выход второго сезона «Ведьмака», пока неясно

Американские киностудии приостанавливают съемки в США и Канаде из-за угрозы распространения коронавируса Covid-19. Об этом сообщает Forbes.

Ограничение вводится с 16 марта и предварительно продлится две недели.

Так, работу над контентом прекращают принадлежащие Disney компании ABC и 20th Century Fox TV, также проекты замораживают Netflix, Apple и Warner Bros. TV.

По данным издания, премьеры ремейка «Русалочки» и нового сезона «Анатомии страсти», скорее всего, будут отложены. Также, скорее всего, отложат выход «Аллеи кошмаров» Гильермо дель Торо, «Один дома», нового «Питера Пэна», а также «Шан-Чи и легенда десяти колец» от Marvel.

Apple приостановила производство «Утреннего шоу», а Warner Bros. TV - работу над «Люцифером». Netflix заморозил производство новых сезонов «Очень странных дел» и «Грейс и Фрэнки». По данным Deadline, решение по сериалам и фильмам, которые производятся за пределами США и Канады, как, например, «Ведьмак», будут приниматься отдельно по каждому проекту.