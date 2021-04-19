Сериал по «Властелину колец» станет самым дорогим в истории

Для сравнения — бюджет «Игры престолов» составлял чуть больше 100 миллионов

465 миллионов долларов — огромный бюджет даже для большого кинематографа, чего уж говорить о проектах для ТВ или стриминг-сервисов. Но именно столько уйдет на создание первого сезона сериала по «Властелину колец» — самого дорогого в истории.

В 2017 году студия Amazon, которая и готовит громкую премьеру, приобрела права на экранизацию творческого наследия Дж. Р. Р. Толкина, что обошлось компании в 250 миллионов. Для сравнения — бюджет «Игры престолов» составлял чуть больше 100 миллионов.

Ранее «Скотч» сообщал, что волонтер Яна Зинкевич стала моделью для куклы Барби.

Кукла похожа на Яну Зинкевич: сидит в инвалидной коляске в униформе цвета хаки с имитацией государственных наград и орденом «Народный герой Украины» на груди. В поднятых руках она держит государственный флаг Украины. На рукаве у куклы – патч батальона парамедиков «Госпитальеры».