Шэрон Стоун рассмешил вопрос журналиста о домогательствах в Голливуде

Популярная актриса и секс-символ 90-х рассказала о том, как начинала свою карьеру

В Сети набирает популярность фрагмент из интервью Шэрон Стоун, в котором ведущий телеканала CBS Ли Ковэн затронул вопрос о домогательствах в Голливуде. Журналист постарался сделать это максимально деликатно и спросил актрису, приходилось ли ей в течение своей карьеры «попадать в неудобное положение» из-за действий продюсеров, режиссеров



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Популярная актриса и секс-символ 90-х рассказала о том, как начинала свою карьеру

В Сети набирает популярность фрагмент из интервью Шэрон Стоун, в котором ведущий телеканала CBS Ли Ковэн затронул вопрос о домогательствах в Голливуде. Журналист постарался сделать это максимально деликатно и спросил актрису, приходилось ли ей в течение своей карьеры «попадать в неудобное положение» из-за действий продюсеров, режиссеров или коллег-актеров. Реакция Стоун оказалась неожиданной: на вопрос актриса ответила громким 10-секундным смехом.

«Послушайте, я попала в этот бизнес 40 лет назад, — добавила она после паузы. — Вы же понимаете, каким именно этот бизнес был 40 лет назад? Девушка с моей внешностью приезжает из ниоткуда, из Пенсильвании, не имея при этом ничьей протекции. Я видела все».

Ранее Майкл Дуглас, сыгравший вместе с Шэрон Стоун в фильме «Основной инстинкт», заранее отверг возможные обвинения в сексуальных домогательствах: претензии в адрес актера пока никто не озвучивал. Он узнал, что издание The Hollywood Reporter якобы готовит материал, в котором некая женщина, работавшая с Дугласом около 30 лет назад, выдвинет против него обвинения.

Джерело: Bird In Flight