  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
    Шоу-биз

    Шэрон Стоун рассмешил вопрос журналиста о домогательствах в Голливуде

    Популярная актриса и секс-символ 90-х рассказала о том, как начинала свою карьеру
    В Сети набирает популярность фрагмент из интервью Шэрон Стоун, в котором ведущий телеканала CBS Ли Ковэн затронул вопрос о домогательствах в Голливуде. Журналист постарался сделать это максимально деликатно и спросил актрису, приходилось ли ей в течение своей карьеры «попадать в неудобное положение» из-за действий продюсеров, режиссеров
    • Сьогодні, 17:40
    • Розсилка

    Популярная актриса и секс-символ 90-х рассказала о том, как начинала свою карьеру

    В Сети набирает популярность фрагмент из интервью Шэрон Стоун, в котором ведущий телеканала CBS Ли Ковэн затронул вопрос о домогательствах в Голливуде. Журналист постарался сделать это максимально деликатно и спросил актрису, приходилось ли ей в течение своей карьеры «попадать в неудобное положение» из-за действий продюсеров, режиссеров или коллег-актеров. Реакция Стоун оказалась неожиданной: на вопрос актриса ответила громким 10-секундным смехом.

    «Послушайте, я попала в этот бизнес 40 лет назад, — добавила она после паузы. — Вы же понимаете, каким именно этот бизнес был 40 лет назад? Девушка с моей внешностью приезжает из ниоткуда, из Пенсильвании, не имея при этом ничьей протекции. Я видела все».

    Ранее Майкл Дуглас, сыгравший вместе с Шэрон Стоун в фильме «Основной инстинкт», заранее отверг возможные обвинения в сексуальных домогательствах: претензии в адрес актера пока никто не озвучивал. Он узнал, что издание The Hollywood Reporter якобы готовит материал, в котором некая женщина, работавшая с Дугласом около 30 лет назад, выдвинет против него обвинения.

    Джерело: Bird In Flight

    Читайте також
    знаменитости актриса
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ