Западные СМИ: Джордж и Амаль Клуни заведут третьего ребенка, чтобы спасти брак



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Джордж и Амаль Клуни

Звездная пара надеется сохранить семью

Слухи о том, что брак голливудского красавчика Джорджа и успешного адвоката Амаль Клуни трещит по швам, появились в середине февраля этого года. Супруги до сих пор никак не комментировали информацию о скором разводе. Поговаривали, дело уже дошло до обсуждения деталей опеки над двойняшками актера и его жены. Однако на днях журналисты издания News Weekly выяснили новые подробности.

Оказалось, Джордж и Амаль хотят стать родителями в третий раз. «Джордж осознал, что Амаль - лучшее, что было в его жизни. Она уже давно мечтает о третьем ребенке. И сейчас он готов пойти на это, лишь бы не разводиться с ней», - сообщил аноним репортерам.

По информации инсайдера, актер и его жена готовы прибегнуть к ЭКО, если у них не получится зачать самостоятельно. К слову, близнецы Элла и Александр появились на свет именно благодаря этой процедуре.

Правда, в одном из интервью журналу The Hollywood Reporter Амаль заявляла, что у их малышей вряд ли появится братик или сестричка. «Мне уже 39 лет. Я уже запоздала с рождением первых детей», - говорила Клуни. Впрочем, вполне возможно, она успела передумать.