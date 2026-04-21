Шоумен Анатолій Анатоліч опинився у кріслі колісному після бігового марафона в Бостоні (фото, відео)

колаж: glavcom.ua

Українець забрав медаль за участь у марафоні, однак після забігу опинився у лікарні

Український ведучий Анатолій Анатоліч виїхав за кордон, де взяв участь у Бостонському марафоні. Шоумен показався у соцмережі перед початком забігу з українським прапором та згодом опублікував відео в кріслі колісному. Про це пише «Главком» із посиланням на соцмережі українця.

У сторис в Instagram Анатолій Анатоліч виклав відео, де його везуть на кріслі колісному та пояснив, що сталося під час марафону.

Ведучому несподівано стало зле під час забігу. «Я фінішував. Але організм дав збій. Все таки не дав собі змоги підлаштуватися під зміну часового поясу. Це мене на кріслі колісному везуть, бо я не зміг встати з асфальту, куди присів. А загалом все добре. Всім дякую за підтримку. Збираюсь додому», – написав шоумен.

фото: Іnstagram/anatoliyanatolich
За словами спортсмена, він вперше зіштовхнувся з подібним станом, ближче до фінішу в нього почалися судоми, біль в животі та запаморочення. «Організм просто почав відмовляти мені. Такого в мене не було ніколи! Я навіть знімати не міг. Не було сил. Я все ж таки дійшов до фінішу. М'язи судомило. Не міг стояти навіть. Хотів записати відео як я все-таки фінішував. Я навіть свій фініш не зняв», – написав Анатоліч у сторис.

Деталями інциденту поділилася компанія дружина ведучого. Певну дистанцію чоловіку вдалося подолати. Однак потім у нього відмовили ноги перед фінішем.

«З його слів протягом дистанції він тримав стабільно швидкий темп і навіть міг показати особистий рекорд. Проте приблизно за 5 кілометрів до завершення дистанції почалися сильні судоми, через які фактично відмовили ноги. Бігти далі він уже не міг, тож частину дистанції довелося долати пішки, іноді буквально переставляючи ноги руками. Попри це він дістався фінішу. На фініші Анатоліча пересадили у крісло колісне та доправили до швидкої допомоги, де медики надали допомогу», – йдеться у дописі.

Нагадаємо, дружина ведучого Анатолія Анатоліча, піарниця Юлія Бойко, поскаржилася на бездіяльність поліції Києва. Жінка заявила, що до неї та її друзів чіплялися чоловіки, водночас поліція не відреагувала на інцидент.  За словами Юлії Бойко, інцидент відбувся ввечері 19 квітня на Хрещатику. Жінка разом із друзями чекала на таксі, коли до них підійшли чоловіки та почали себе агресивно поводити.

