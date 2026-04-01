Трамп та його помічники розійшлася в оцінках «зміни режиму» в Ірані. Аналіз NYT

Президент Трамп та його помічники зробили суперечливі заяви щодо того, чи вдалося Сполученим Штатам та Ізраїлю трансформувати іранський уряд за допомогою насильства

Через чотири тижні після початку військової кампанії проти Тегерана в оточенні Дональда Трампа виникли суперечності щодо того, чи досягнута головна мета війни – зміна правлячого режиму. Про це пише «Главком» із посиланням на The New York Times.

Міністр оборони Піт Гегсет заявив, що в країні вже діє «новий режим», який має стати розсудливішим за попередній. Водночас? державний секретар Марко Рубіо висловив сумніви, наголосивши, що проблема полягає у самій клерикальній системі, а не лише в конкретних особах, і закликав готуватися до того, що нове керівництво залишиться ворожим до США.

Сам Дональд Трамп стверджує, що місія виконана, причому США нібито знищили вже два іранські режими. Під цим президент має на увазі ліквідацію верховного лідера аятоли Алі Хаменеї та частини його оточення під час перших ударів 28 лютого. Наступником Хаменеї став його син Моджтаба, який, за даними розвідки, отримав поранення і є прихильником жорсткої лінії Корпусу вартових Ісламської революції. Експерти зазначають, що в Ірані відбулися лише кадрові перестановки, а не структурна трансформація політичної системи, оскільки ідеологія та методи управління залишилися незмінними.

Попри попередню критику політики «будівництва націй» та втручання у внутрішні справи інших держав, Трамп фактично використовує військову та економічну силу для тиску на керівництво Ірану, Венесуели та Куби. Прессекретарка Білого дому Каролайн Лівітт пояснила вбивство Хаменеї неможливістю вести з ним конструктивну дипломатію. Наразі стратегія Вашингтона полягає не у повній зміні політичного ладу, а у примушенні іранського керівництва до виконання вимог США.

Аналітики вважають, що Трамп намагається переосмислити термін «зміна режиму», прирівнюючи до нього ліквідацію топ-лідерів країни. Це дозволяє президенту заявити про досягнення військових цілей без проведення масштабної та ризикованої наземної операції, яка була б необхідною для повної трансформації іранського суспільства. Таким чином, адміністрація поступово відходить від ідеї глибоких системних змін, зосереджуючись на послабленні військового потенціалу Ірану та примушенні його до вигідної США угоди.

Як відомо, згідно з розслідуванням Reuters, телефонна розмова між прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу та президентом США Дональдом Трампом стала вирішальним фактором у підготовці операції «Епічна лють».

Нетаньягу переконав американського лідера скористатися «вікном можливостей» для ліквідації верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї, попри початкове прагнення Трампа дотримуватися дипломатії.