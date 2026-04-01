Трамп та його помічники розійшлася в оцінках «зміни режиму» в Ірані. Аналіз NYT

Аліна Самойленко
Аліна Самойленко
Трамп та його помічники розійшлася в оцінках «зміни режиму» в Ірані. Аналіз NYT
фото: The White house/Facebook

Президент Трамп та його помічники зробили суперечливі заяви щодо того, чи вдалося Сполученим Штатам та Ізраїлю трансформувати іранський уряд за допомогою насильства

Через чотири тижні після початку військової кампанії проти Тегерана в оточенні Дональда Трампа виникли суперечності щодо того, чи досягнута головна мета війни – зміна правлячого режиму. Про це пише «Главком» із посиланням на The New York Times.

Міністр оборони Піт Гегсет заявив, що в країні вже діє «новий режим», який має стати розсудливішим за попередній. Водночас? державний секретар Марко Рубіо висловив сумніви, наголосивши, що проблема полягає у самій клерикальній системі, а не лише в конкретних особах, і закликав готуватися до того, що нове керівництво залишиться ворожим до США.

Сам Дональд Трамп стверджує, що місія виконана, причому США нібито знищили вже два іранські режими. Під цим президент має на увазі ліквідацію верховного лідера аятоли Алі Хаменеї та частини його оточення під час перших ударів 28 лютого. Наступником Хаменеї став його син Моджтаба, який, за даними розвідки, отримав поранення і є прихильником жорсткої лінії Корпусу вартових Ісламської революції. Експерти зазначають, що в Ірані відбулися лише кадрові перестановки, а не структурна трансформація політичної системи, оскільки ідеологія та методи управління залишилися незмінними.

Попри попередню критику політики «будівництва націй» та втручання у внутрішні справи інших держав, Трамп фактично використовує військову та економічну силу для тиску на керівництво Ірану, Венесуели та Куби. Прессекретарка Білого дому Каролайн Лівітт пояснила вбивство Хаменеї неможливістю вести з ним конструктивну дипломатію. Наразі стратегія Вашингтона полягає не у повній зміні політичного ладу, а у примушенні іранського керівництва до виконання вимог США.

Аналітики вважають, що Трамп намагається переосмислити термін «зміна режиму», прирівнюючи до нього ліквідацію топ-лідерів країни. Це дозволяє президенту заявити про досягнення військових цілей без проведення масштабної та ризикованої наземної операції, яка була б необхідною для повної трансформації іранського суспільства. Таким чином, адміністрація поступово відходить від ідеї глибоких системних змін, зосереджуючись на послабленні військового потенціалу Ірану та примушенні його до вигідної США угоди.

Як відомо, згідно з розслідуванням Reuters, телефонна розмова між прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу та президентом США Дональдом Трампом стала вирішальним фактором у підготовці операції «Епічна лють».

Нетаньягу переконав американського лідера скористатися «вікном можливостей» для ліквідації верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї, попри початкове прагнення Трампа дотримуватися дипломатії.

Читайте також

Ормузька протока є одним із ключових маршрутів світової торгівлі, через який проходить значна частина глобальних постачань енергоносіїв
Іран дозволив проходження ще 20 суден через Ормузьку протоку
29 березня, 02:44
Енергетики закликають населення споживати електрику ощадливо
Ворог вдарив по енергооб’єктах: у двох регіонах України зникло світло
27 березня, 10:39
США не пояснили Європі, як діяти в Ормузькій протоці
Хаос у союзників: Європа розповіла про плутанину в позиції США
25 березня, 20:48
Російська атака знеструмила тисячі споживачів
Нічний удар РФ залишив без світла шість областей України: де ситуація найскладніша
24 березня, 10:29
Генштаб підтвердив ураження Саратовського нафтозавода
Генштаб підтвердив ураження Саратовського нафтозавода
21 березня, 15:01
Іран атакував Дубаї: поблизу аеропорту розгорілася пожежа
Іран атакував Дубаї: поблизу аеропорту розгорілася пожежа
16 березня, 03:58
Інвестори готуються до нових потрясінь на ринку
Ціни на нафту зупинятись не збираються: аналітики дали невтішний прогноз
13 березня, 11:49
«Хезболла» запустила по Ізраїлю близько 100 ракет
«Хезболла» запустила по Ізраїлю близько 100 ракет
11 березня, 21:59
Віткофф анонсував додатковий прогрес уже найближчими тижнями
Спецпосланець Трампа побачив позитивну динаміку у перемовинах України та Росії
6 березня, 16:42

Політика

Трамп та його помічники розійшлася в оцінках «зміни режиму» в Ірані. Аналіз NYT
Трамп та його помічники розійшлася в оцінках «зміни режиму» в Ірані. Аналіз NYT
Трамп «не має карт» у війні проти Ірану – CNN
Трамп «не має карт» у війні проти Ірану – CNN
Трамп втратив бажання до розблокування Ормузької протоки
Трамп втратив бажання до розблокування Ормузької протоки
CNN: Гегсет порадував Трампа своїм ставленням до війни з Іраном
CNN: Гегсет порадував Трампа своїм ставленням до війни з Іраном
Іран назвав умову для завершення війни
Іран назвав умову для завершення війни
Іран застеріг Європу від втручання у війну із США та Ізраїлем
Іран застеріг Європу від втручання у війну із США та Ізраїлем

Новини

Збірна України оприлюднила стартовий склад на матч проти Албанії
Вчора, 20:33
Окупанти вдарили по Дніпропетровщині: наслідки прильотів
Вчора, 19:52
Володар Суперкубка України очолив кризовий гранд Англії
Вчора, 19:37
У Полтаві під атаку росіян потрапила спортивна арена
Вчора, 17:19
Ребров склав заявку збірної України на матч проти Албанії
Вчора, 09:42
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
30 березня, 02:29

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
