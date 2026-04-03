Макрон кинув виклик США і Китаю? Франція заявила про новий курс

Єгор Голівець
Макрон розкритикував США і Китай
Париж закликав створити коаліцію держав, щоб не залежати від двох центрів сили

Президент Франції Еммануель Макрон заявив про необхідність для Європи та партнерів уникати залежності від США і Китаю та формувати альтернативний центр впливу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Bloomberg.

Під час виступу перед студентами в Сеулі французький лідер окреслив позицію Парижа щодо глобального балансу сил і ролі середніх держав у сучасному світі. За його словами, ключовим завданням є збереження стратегічної автономії.

«Наша мета – не бути васалами двох гегемоністських держав. Ми не хочемо залежати від домінування, скажімо, Китаю, або ми не хочемо бути надто вразливими до непередбачуваності США», – заявив Макрон.

Він підкреслив, що Франція просуває ідею ширшої коаліції держав, які поділяють спільні підходи до міжнародного права, демократії, кліматичної політики та глобального здоров’я. Серед таких партнерів Макрон назвав Японію та Південну Корею, з якими обговорював посилення співпраці під час азійського турне.

Крім того, до кола потенційних союзників президент Франції відніс Австралію, Бразилію, Канаду та Індію. За його словами, об’єднання таких країн дозволить вибудувати нову архітектуру співпраці у ключових сферах – від штучного інтелекту та космосу до енергетики, оборони і безпеки.

Окрему увагу під час поїздки Макрон приділив питанням морської безпеки, зокрема ситуації в Ормузькій протоці, яка залишається критично важливою для глобальної торгівлі та енергетичних поставок.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп публічно висміяв президента Франції Еммануеля Макрона, згадавши інцидент із його дружиною та зробивши різкі заяви.

Трамп заявив, що французький лідер нібито «зазнає жорстокого поводження з боку дружини» і «досі оговтується після удару в щелепу».

