«Найбільше пишаюся»: Віцепрезидент США похизувався припиненням допомоги Україні

У Білому домі назвали відмову від фінансування одним із ключових рішень

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що пишається рішенням Вашингтона припинити фінансування України та постачання озброєння. За словами Венса, відмова від подальшої участі у підтримці України стала одним із головних досягнень чинної адміністрації США. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на його заяву під час спілкування з журналістами.

«Одна з речей, якою я найбільше пишаюся як представник адміністрації – це те, що ми сказали Європі: якщо хочете купувати зброю – купуйте, але Сполучені Штати більше не купують і не відправляють зброю Україні. Ми вийшли з цього процесу», – заявив він.

Віцепрезидент наголосив, що США більше не планують фінансувати війну в Україні та переклали відповідальність за подальшу військову підтримку на європейські країни.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон не мав втручатися у війну в Україні та витрачати значні ресурси на підтримку Києва.

Трамп різко розкритикував політику свого попередника Джо Байдена, звинувативши його у неефективному використанні коштів і надмірній підтримці України. За словами президента США, попередня адміністрація витратила значні ресурси без отримання вигоди для американських інтересів.

Раніше стало відомо, що події навколо Ірану можуть вплинути на глобальні постачання ракет для систем протиповітряної оборони і створити затримки з постачанням для України.

На тлі масштабної військової операції США та Ізраїлю проти іранського режиму, попит на системи протиповітряної оборони у світі різко зріс. У Брюсселі занепокоєні, що це може призвести до переспрямування ресурсів, які призначалися для зміцнення українського неба.