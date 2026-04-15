«Найбільше пишаюся»: Віцепрезидент США похизувався припиненням допомоги Україні

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
«Найбільше пишаюся»: Віцепрезидент США похизувався припиненням допомоги Україні
Венс заявив, що пишається припиненням допомоги Україні
скріншот з відео

У Білому домі назвали відмову від фінансування одним із ключових рішень

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що пишається рішенням Вашингтона припинити фінансування України та постачання озброєння. За словами Венса, відмова від подальшої участі у підтримці України стала одним із головних досягнень чинної адміністрації США. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на його заяву під час спілкування з журналістами.

«Одна з речей, якою я найбільше пишаюся як представник адміністрації – це те, що ми сказали Європі: якщо хочете купувати зброю – купуйте, але Сполучені Штати більше не купують і не відправляють зброю Україні. Ми вийшли з цього процесу», – заявив він.

Віцепрезидент наголосив, що США більше не планують фінансувати війну в Україні та переклали відповідальність за подальшу військову підтримку на європейські країни.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон не мав втручатися у війну в Україні та витрачати значні ресурси на підтримку Києва. 

Трамп різко розкритикував політику свого попередника Джо Байдена, звинувативши його у неефективному використанні коштів і надмірній підтримці України. За словами президента США, попередня адміністрація витратила значні ресурси без отримання вигоди для американських інтересів.

Раніше стало відомо, що події навколо Ірану можуть вплинути на глобальні постачання ракет для систем протиповітряної оборони і створити затримки з постачанням для України. 

На тлі масштабної військової операції США та Ізраїлю проти іранського режиму, попит на системи протиповітряної оборони у світі різко зріс. У Брюсселі занепокоєні, що це може призвести до переспрямування ресурсів, які призначалися для зміцнення українського неба.

Читайте також:

Читайте також

Рок-гурт Linkin Park публічно не висловлював підтримку Україні
Популярний американський гурт зареєстрував бізнес у Росії: подробиці
20 березня, 13:15
Раніше повідомлялося, що Іран міг вперше в історії підбити американський винищувач F-35
Чи справді Іран збив американський винищувач? Військове командування США зробило заяву
23 березня, 12:47
Глава держави повідомив, що українська та американська сторони перебуватимуть в постійному контакті найближчими днями
«Домовилися посилити гарантії безпеки». Президент розповів про розмову з представниками Трампа
1 квiтня, 20:16
Рада зробила крок до європейських цін на електроенергію
Рада ухвалила закон про об’єднання енергоринків України та ЄС: що зміниться
7 квiтня, 17:24
Наразі білоголова капуста в Україні пропонується в середньому на 88% дешевше, ніж рік тому
В Україні стрімко дешевшає капуста: яка ціна нині
9 квiтня, 10:15
Атака БпЛА на окуповані території, Трамп пригрозив Ірану: головне за ніч 10 квітня
Атака БпЛА на окуповані території, Трамп пригрозив Ірану: головне за ніч 10 квітня
10 квiтня, 05:35
Трамп може скоротити контингент США в Європі
Трамп задумав перегляд військової присутності США в Європі – Reuters
9 квiтня, 22:00
Блокада може обвалити ціни на нафту у разі швидкого успіху
Морська блокада Ірану. Reuters пояснив, чому план США може провалитися
13 квiтня, 07:50
Енергетики просять українців ощадливо споживати електроенергію у вечірні години
Що буде з відключеннями світла на Великдень: «Укренерго» звернулося до споживачів
11 квiтня, 19:44

Політика

Європа почала готувати план на випадок виходу США з НАТО
Європа почала готувати план на випадок виходу США з НАТО
«Найбільше пишаюся»: Віцепрезидент США похизувався припиненням допомоги Україні
«Найбільше пишаюся»: Віцепрезидент США похизувався припиненням допомоги Україні
США заявили про знищення судна наркоторговців у Тихому океані
США заявили про знищення судна наркоторговців у Тихому океані
Трамп прокоментував поразку Орбана на виборах в Угорщині
Трамп прокоментував поразку Орбана на виборах в Угорщині
Держдеп США розкрив, як Куба допомагає Росії у війні проти України
Держдеп США розкрив, як Куба допомагає Росії у війні проти України
Лавров зустрівся з Сі Цзіньпіном та назвав союз РФ і Китаю опорою для світу
Лавров зустрівся з Сі Цзіньпіном та назвав союз РФ і Китаю опорою для світу

Новини

Кривдник «Динамо» та герой «Зорі» забрали призи туру Прем'єр-ліги
Вчора, 18:25
Українська асоціація футболу створила робочу групу з клубами Прем'єр-ліги для реформи суддівства
Вчора, 16:22
Командир місячної місії порушив інструкції NASA: яке покарання світить
Вчора, 15:00
В Україні з'явиться новий футбольний дивізіон
Вчора, 10:55
Коаліція з розмінування залучила для України додаткові €2 млн
13 квiтня, 22:00
Росія випробовує новий зенітний ракетний комплекс: подробиці
13 квiтня, 19:51

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
