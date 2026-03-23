Софія Ротару привітала онука, який намагався нелегально виїхати з України (фото)

Онук Софії Ротару перебуває за кордоном

Українська співачка Софія Ротару привітала свого онука Анатолія Євдокименка з днем народження. Про це пише «Главком» із посиланням на соцмережі артистки.

Софія Ротару не часто з’являється у медійному просторі. Зокрема, востаннє вона публікувала допис на своїй сторінці в Іnstagram у 2025 році. Однак сьогодні, 23 березня співачка опублікувала сторис на своїй сторінці.

У публікації зірка привітала свого онука Анатолія Євдокименка з днем народження. Йому виповнилося 32 роки. Своє привітання співачка доповнила світлиною Анатолія Євдокименка з написом англійською мовою «Щасливого дня народження» та відміткою сторінки її онука.

Ротару привітала свого онука Анатолія Євдокименка з днем народження

У соцмережах Анатолій Євдокименко підписаний, як SHMN. Під цим псевдонімом він займається розвитком своєї кар’єри техно-діджея. Онук Софії Ротару перебуває за кордоном. Ще на початку повномасштабного вторгнення він намагався покинути Україну разом зі своїм батьком Русланом Євдокименко, однак його затримали прикордонники разом із групою інших чоловіків. Онук Ротару намагався перетнути кордон України з Молдовою на човні. Його разом із батьком зупинили на ділянці україно-молдовського кордону в Могилів-Подільському.

Анатолій Євдокименко показався у свій день народження

Проте згодом Євдокименко показався у Європі, де він зараз і мешкає. Відомо, що він живе у Великій Британії. В одному зі своїх інтерв’ю музикант зазначив, що він був змушений виїхати з України. «З початком війни я був змушений покинути країну, щоб почати нове життя. Вже більше шести місяців я живу життям справжнього кочівника, яке багато чому мене навчило і дало новий погляд на життя», – говорив онук Ротару.

Також Анатолій Євдокименко висловився про війну в Україні: «Цей рік, безперечно, був найскладнішим роком у моєму житті, але також і найбільш трансформаційним, маю сказати. Більш того, це був воістину руйнівний і трагічний рік для всього народу України. Мої співчуття всім сім'ям, які втратили своїх близьких у розпал цієї війни».

