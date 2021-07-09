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    Клоны и колбаса в горле. Полякова выпустила клип на песню «Взрослая девочка»

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    Украинская певица Оля Полякова - Клоны и колбаса в горле. Полякова выпустила клип на песню «Взрослая девочка»
    Украинская певица Оля Полякова

    Звезда в серебристом боди засунула в горло метровую колбасу в новом клипе

    Украинская певица Оля Полякова выпустила очередной забавный клип на песню «Взрослая девочка». Сюжет видео и песни — о том, что в потоке дел и житейских забот нужно беречь свою внутреннюю девочку: заботиться о ней, баловать и регулярно выгуливать.

    Кроме того, видео воплощает в себе мечту каждого артиста: наплодить своих клонов и подсчитывать прибыль, забыв о трудностях гастрольного графика и «жизни на колесах» по разбитым дорогам.

    Над самым экспериментальным клипом певицы работал Любомир Левицкий — знаменитый украинский режиссер, работающий в Голливуде. Левицкий не специализируется на музыкальных видео, но для Поляковой сделал исключение. Режиссер создал технически сложную, амбициозную работу, главную роль в которой исполнила звезда комедийной франшизы "Скажене весілля" Инна Приходько.

    Ранее «Скотч» сообщал, что принц Чарльз поделился списком любимых песен.

    Принц Уэльский особенно отметил композицию Givin 'Up, Givin' In, которую группа The Three Degrees исполнила на его 30-летии. По его словам, эта песня вызывает у него «непреодолимое желание встать и пуститься в пляс».

    Среди других фаворитов принца — американские певицы Дайана Росс и Барбара Стрейзанд, а также французская певица Эдит Пиаф.

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    Теги: знаменитости певица шоу-бизнес Оля Полякова
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    Клоны и колбаса в горле. Полякова выпустила клип на песню «Взрослая девочка»