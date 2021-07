Клоны и колбаса в горле. Полякова выпустила клип на песню «Взрослая девочка»

Звезда в серебристом боди засунула в горло метровую колбасу в новом клипе

Украинская певица Оля Полякова выпустила очередной забавный клип на песню «Взрослая девочка». Сюжет видео и песни — о том, что в потоке дел и житейских забот нужно беречь свою внутреннюю девочку: заботиться о ней, баловать и регулярно выгуливать.

Кроме того, видео воплощает в себе мечту каждого артиста: наплодить своих клонов и подсчитывать прибыль, забыв о трудностях гастрольного графика и «жизни на колесах» по разбитым дорогам.

Над самым экспериментальным клипом певицы работал Любомир Левицкий — знаменитый украинский режиссер, работающий в Голливуде. Левицкий не специализируется на музыкальных видео, но для Поляковой сделал исключение. Режиссер создал технически сложную, амбициозную работу, главную роль в которой исполнила звезда комедийной франшизы "Скажене весілля" Инна Приходько.

