Alyona Alyona в белье повторила скандальный костюм американской рэп-дивы (фото)

Звезда вновь подняла важную социальную тему

Популярная реперша alyona alyona повторила «голый» костюм Cardi B. Не так давно американская звезда продемонстрировала очень откровенный лук — на ней были только розовые блестящие наклейки, которыми реп-исполнительница прикрыла соски, бусины и крошечные стринги.

Со своей стороны, украинская артистка заменила аксессуары живыми цветами, надела бежевое белье, а вместо кресла-сферы позировала на стульчике с железным хулахупом в руке.

В посте 30-летняя исполнительница продолжила нарушать важные темы. Так, звезда подумала о ценности потребления.

«Мне грустно смотреть на то, как настоящее создало ситуацию с ярлыками, когда люди осуждают все, где нет отметки надкушенного яблока или ценника в пару сотен долларов. Я считаю, что нам стоит проще относиться к ценностям потребления или совсем отбросить все ненужное, что приносит кратковременное удовольствие и псевдоспособность в глазах окружающих. И я не говорю, что надо отказываться от вещей, одежды и положения в обществе, но в ежедневной погоне за бирками и фейковым статусом в социуме, мы забываем о самом важном...» - написала Алена Савраненко.

