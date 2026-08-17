Померла американська акторка та колишня Кличка Панеттьєр

Кар’єра Гейден Панеттьєр розпочалася в 1996 році

Померла Гейден Панеттьєр, зірка популярних телесеріалів, зокрема «Герої» та «Нешвілл». Їй було 36 років. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Associated Press.

Батько акторки повідомив про смерть доньки. «З глибоким сумом ми повідомляємо про трагічну смерть нашої улюбленої Гейден. Вона була неймовірним світлом і силою природи, яка дарувала незмірну любов і радість усім, хто її знав, – а також мільйонам людей, які дивилися її на екрані», – йдеться в його заяві.

Гейден Панеттьєр відкрито розповідала про свої проблеми з алкогольною залежністю та депресією фото: АР

Причина смерті не була названа.

Панеттьєр мала плідну кар’єру, що розпочалася ще в 1996 році, а серед її робіт – озвучування персонажа Дот у мультфільмі «Життя комах», фільми «Пам’ятай титанів» та «Крик VI». Також роль чирлідерки з надздібностями у серіалі «Герої» принесла їй славу; сюжет серіалу обертався навколо гасла «Врятуй чирлідерку – врятуй світ».

Гейден Панеттьєр відкрито розповідала про свої проблеми з алкогольною залежністю та депресією, зокрема після народження доньки у 2014 році. У мемуарах, опублікованих цього року під назвою «Це я: розплата», вона написала про своє рішення передати повну опіку над донькою своєму колишньому партнеру, боксеру Володимиру Кличку.

У 2026 році Гайден Панеттьєр здійснила камінгаут

Зауважимо, що стосунки Панеттьєр та Кличка розпочалися у 2009 році. Після короткотривалого розриву у 2011 році вони відновили роман у 2013-му й оголосили про заручини. У цей період акторка активно підтримувала Кличка, неодноразово відвідувала Київ і публічно висловлювала солідарність з українським народом під час подій Євромайдану.

У грудні 2014 року в пари народилася донька Кайя Євдокія. Народження дитини збіглося зі складним періодом у житті Панеттьєр: вона зіткнулася з післяпологовою депресією та залежністю від алкоголю й опіоїдів, що розвинулася на її тлі. У 2018 році пара остаточно розірвала заручини.

Того ж 2018 року було ухвалено рішення передати основну опіку над Каєю Володимиру Кличку, після чого дівчинка переїхала жити до батька. Панеттьєр зізнавалася, що це рішення далося їй дуже важко.

До слова, у 2026 році Гейден Панеттьєр здійснила камінгаут. Тоді вона зізналася, що її приваблюють не лише чоловіки, але й жінки.