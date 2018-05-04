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    Названа известная певица, которая выступит на финале Лиги чемпионов в Киеве

    22-летняя артистка Дуа Липа в последние годы широко прославилась на мировой сцене
    Главной звездой церемонии открытия финала Лиги чемпионов, который состоится 26 мая в Киеве на НСК «Олимпийский», станет британская певица Дуа Липа. Об этом сообщается в проморолике на официальной странице чемпионата в Facebook. Несмотря на то, что официально УЕФА еще только планирует объявить звезду, которая споет перед матчем, во
    • Сьогодні, 10:17
    • Розсилка
    Дуа Липа
    Дуа Липа

    22-летняя артистка Дуа Липа в последние годы широко прославилась на мировой сцене

    Главной звездой церемонии открытия финала Лиги чемпионов, который состоится 26 мая в Киеве на НСК «Олимпийский», станет британская певица Дуа Липа. Об этом сообщается в проморолике на официальной странице чемпионата в Facebook.

    Несмотря на то, что официально УЕФА еще только планирует объявить звезду, которая споет перед матчем, во вторник, 8 мая. Однако, из ролика стало понятно, что открывать финал будет Дуа Липа.

    Отметим, 22-летняя певица родилась в Великобритании, но имеет албанские корни. В 2015 году она записала свой первый альбом и с тех пор успешно гастролирует по миру. Самый известный ее клип на песню New Rules собрал более миллиарда просмотров на YouTube.

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    Джерело: 24 канал

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