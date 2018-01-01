Сказка закончилась, начались суровые будни: Меган Маркл недовольна жизнью в королевской семье

Современной Золушке оказались не по душе правила королевской семьи

После того, как Меган Маркл и принц Гарри в середине декабря прошлого года сделали официальное объявление о своей помолвке, стало известно, что Меган придется отказаться не только от карьеры в киноиндустрии, но и от собственных проектов, связанных с благотворительностью. А также подчиниться длинному



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Современной Золушке оказались не по душе правила королевской семьи

После того, как Меган Маркл и принц Гарри в середине декабря прошлого года сделали официальное объявление о своей помолвке, стало известно, что Меган придется отказаться не только от карьеры в киноиндустрии, но и от собственных проектов, связанных с благотворительностью. А также подчиниться длинному списку требований, которые распространяются на членов королевской семьи.

Друзья актрисы рассказали австралийскому изданию New Idea, что хотя Меган очень рада тому, что встретила Гарри, жизнь в королевской семье ей пока не слишком нравится.

«На нее сильно давят родственники со стороны жениха. Помимо этого, она не ожидала, что к ее персоне будет так много внимания. Ее новая жизнь оказалась не такой, как она представляла. Она только сейчас начала осознавать, что связывает себя не только с любимым мужчиной, но и с определенными правилами и законами, которым он следует. Она не жалеет, что согласилась выйти за Гарри, но теперь понимает, что ее жизнь больше не будет легкой», — поделился с изданием инсайдер.

Джерело: graziamagazine.ru