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    Шоу-биз

    Рэперша Alyona Alyona в дерзком образе снялась для модного глянца (фото)

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    Рэперша Alyona Alyona - Рэперша Alyona Alyona в дерзком образе снялась для модного глянца (фото)
    Рэперша Alyona Alyona
    instagram.com/alyona.alyona.official/

    Артистка удивила стильным перевоплощением

    Рэперша Alyona Alyona примерила смелый образ в фотосессии для модного глянца.

    Певца стала героиней ноябрьского номера Vogue Украина. 29-летняя артистка примерила черное платье с глубоким разрезом, брючный костюм и каблуки.

    Хип-хоп звезда еще в детстве научилась справляться с комплексами, поэтому не стесняется одевать самые смелые луки. На своей странице в Instagram alyona alyona подумала о том, что многие привыкли вешать ярлыки и судить людей по внешности.

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    Рэперша Alyona Alyona в дерзком образе снялась для модного глянца (фото)
    Рэперша Alyona Alyona в дерзком образе снялась для модного глянца (фото)
    Рэперша Alyona Alyona в дерзком образе снялась для модного глянца (фото)
    instagram.com/alyona.alyona.official/

    «Человек имеет много различных лиц ... Все привыкли вешать ярлыки и судить людей по внешности, делать выводы о том, кто они, лишь по тому, как они выглядят. Но полюбили бы вы меня, если бы в первом клипе я имела бы вот такой вид?», написала рэперша.

    Ранее «Скотч» сообщал, что врач и телеведущий Евгений Комаровский назвал главную странность коронавируса, которая его больше всего пугает.

    Специалист рассказал, что постоянно сталкивается с ситуацией, когда у людей с явными и не вызывающими никаких сомнений симптомами коронавируса тесты показывают отрицательный результат.

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