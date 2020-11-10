Рэперша Alyona Alyona в дерзком образе снялась для модного глянца (фото)

Артистка удивила стильным перевоплощением

Рэперша Alyona Alyona примерила смелый образ в фотосессии для модного глянца.

Певца стала героиней ноябрьского номера Vogue Украина. 29-летняя артистка примерила черное платье с глубоким разрезом, брючный костюм и каблуки.

Хип-хоп звезда еще в детстве научилась справляться с комплексами, поэтому не стесняется одевать самые смелые луки. На своей странице в Instagram alyona alyona подумала о том, что многие привыкли вешать ярлыки и судить людей по внешности.

«Человек имеет много различных лиц ... Все привыкли вешать ярлыки и судить людей по внешности, делать выводы о том, кто они, лишь по тому, как они выглядят. Но полюбили бы вы меня, если бы в первом клипе я имела бы вот такой вид?», написала рэперша.

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