В сети появились фото со съемок нового клипа Ирины Федишин

Артистка сняла новый клип

Популярная певица Ирина Федишин, которая недавно представила клип на песню «Там где ты», готовит для своих поклонников музыкальный сюрприз. На этот раз новый трек будет называться «Обними меня».

Преодолев коронавирус, Ирина активно приступила к работе над новым клипом к этой песне. На этот раз съемки проходили во Львове и длились 18 часов. В клипе фанаты увидят Ирину в новых и интересных образах.

А еще будет настоящая история любви. История, когда в отношениях бывают недоразумения и испытания. Как закончится эта история - зрители уже увидят в клипе. А пока певица еще не разглашает, когда именно ждать новинку и продолжает активно работать над записью новых песен, ведь готовит не только клип но и новый музыкальный альбом.

Ранее «Скотч» сообщал, что врач и телеведущий Евгений Комаровский назвал главную странность коронавируса, которая его больше всего пугает.

Специалист рассказал, что постоянно сталкивается с ситуацией, когда у людей с явными и не вызывающими никаких сомнений симптомами коронавируса тесты показывают отрицательный результат.