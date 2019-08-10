Смузи из внутренних органов: соблазнительная Димопулос в купальнике рассказала о трудностях беременности



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Санта Димопулос instagram.com/santadimopulos/

32-летняя певица ждет второго ребенка

Бывшая участница группы «Виа Гра» Санта Димопулос рассказала о трудностях, с которыми столкнулась перед родами.

Артистка призналась, что находится на 35-й неделе беременности. Она заранее попросила прощения у поклонников, что не может перестать писать об ожидании ребенка.

Брюнетка заявила, что она поправилась на 19 килограммов.

«Уже сложно долго стоять, ходить, лежать. Жара невыносимая, ноги отекают, бедра затекают, лобковая кость болит, ребенок активный – регулярно дубасит по ребрам (представляю смузи из внутренних органов)», – написала Санта в Инстаграме.

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