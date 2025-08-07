Софія Ротару на день народження засвітилася у компанії експродюсера Ані Лорак

Сергій Перман звернувся до Софії Ротару: Поважаю, обожнюю, ціную, дякую за все!

Сьогодні, 7 серпня, свій день народження відзначає відома українська співачка Софія Ротару – їй виповнилося 78 років. Артистку зі святом привітав продюсер Сергій Перман, передає «Главком».

«Поважаю, обожнюю, ціную, дякую за все! Міцного здоров’я та якнайшвидшого миру, шановна Софія Михайлівна», – йдеться у дописі.

Зауважимо, Сергій Перман протягом шести років був менеджером та фактичним продюсером Ані Лорак. Їхня співпраця завершилася у 2013 році після інциденту, коли колишній чоловік співачки публічно напав на Пермана. Після цього випадку продюсер усвідомив, що не може продовжувати працювати зі співачкою. Водночас він визнав, що частково сам став причиною конфлікту з чоловіком артистки.

До слова, у жовтні 2024 року співачка Софія Ротару опублікувала в Instagram світлину біля могили чоловіка. «Єдиний», – так артистка українською мовою підписала фото. На ньому Ротару вшановує пам'ять покійного чоловіка – музиканта Анатолія Євдокименка. Він пішов з життя 22 роки тому, 23 жовтня 2002 року.

Зокрема, у травні цього року співачка Софія Ротару, від якої тривалий час не було звісток, опублікувала сторіз в Instagram, у якому привітала Київ з Днем міста. На фото – Софіївська площа столиці та славнозвісний пам'ятник Богданові Хмельницькому.

Як повідомлялося, з перших днів повномасштабної війни в Україні сестра Софії Ротару Ауріка та її інші брати та сестри залишаються в Україні.