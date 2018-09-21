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    Шоу-биз

    Солист Twenty One Pilots проучился семестр в Киевском университете (видео)

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    Солист Twenty One Pilots проучился семестр в Киевском университете (видео)

    Мастер-класс пранка от участника Twenty One Pilots.

    Как известно, Украина занимает особенное место в творчестве Twenty One Pilots. Сначала группа анонсировала концерт в Киеве, который станет началом европейского тура.

    Далее дуэт выпустил трилогию клипов, часть из которых снималась в Киеве. В частности, видеоработа Nico And The Niners была полностью снята в столице Украины в одном из корпусов университета им. Тараса Шевченко.

    Недавно Twenty One Pilots опубликовала видео с бэкстейджа съемок, на котором Джош раскрывает свой актерский талант. Участник группы рассказывает, как на протяжении одного семестра он учился в Киеве, а среди преподавателей у него был актер Уил Смит.

      

    Также Джош с радостью вспоминает время, проведенное в столовой университета, а вот посетителей читального зала он желает поскорее забыть, потому что украинского он не знал, а учится нужно было.

    Ранее «Скотч» рассказывал, как звезда «Гарри Поттера» пообщалась с духом члена королевской семьи.

    Джерело: СЛУХ

    актер Украина шоу-бизнес музыка
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