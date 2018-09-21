Солист Twenty One Pilots проучился семестр в Киевском университете (видео)



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Мастер-класс пранка от участника Twenty One Pilots.

Как известно, Украина занимает особенное место в творчестве Twenty One Pilots. Сначала группа анонсировала концерт в Киеве, который станет началом европейского тура.

Далее дуэт выпустил трилогию клипов, часть из которых снималась в Киеве. В частности, видеоработа Nico And The Niners была полностью снята в столице Украины в одном из корпусов университета им. Тараса Шевченко.

Недавно Twenty One Pilots опубликовала видео с бэкстейджа съемок, на котором Джош раскрывает свой актерский талант. Участник группы рассказывает, как на протяжении одного семестра он учился в Киеве, а среди преподавателей у него был актер Уил Смит.

Также Джош с радостью вспоминает время, проведенное в столовой университета, а вот посетителей читального зала он желает поскорее забыть, потому что украинского он не знал, а учится нужно было.

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Джерело: СЛУХ