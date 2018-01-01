Создатель «Секретных материалов» готов продолжить сериал, несмотря на уход главной героини
- Сьогодні, 10:04
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Главные герои сериала «Секретные материалы»
Без Джиллиан Андерсон сериал будет уже не тот
Когда Джиллиан Андерсон заявила о своем уходе из сериала «Секретные материалы», которому отдала много лет работы, его создатели категорично заявил, что без Скалли продолжения не будет.
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Но, видимо, хорошо подумав, Крис Картер решил, что погорячился с заявлениями. Теперь он готов поработать над сценарием без главной героини – конечно, при условии, что вместе с Андерсон не уйдет и Дэвид Духовны, который играет в X-Files вторую «половинку» культового тандема, Фокса Малдера.
Сценарист, режиссер и продюсер «Секретных материалов» еще не дал окончательного ответа, продолжится ли шоу без Андерсон, однако этой возможности он не исключает. «Есть еще много нерассказанных историй с Джиллиан и без. Мне жаль, что она нас покидает, но конец ли это? Я никогда не планировал сериал без нее, однако, может быть, это начало чего-то нового. Нам всем придется хорошо подумать о том, куда двигаться дальше», - говорит Картер. Что же именно заставило шоураннера популярного шоу изменить свои убеждения, не ясно, однако у поклонников «Секретных материалов» все еще есть шанс увидеть продолжение после 11 сезона.
Джерело: popcornnews