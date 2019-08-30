Спина заболела: Каменских в соблазнительных позах занялась йогой (фото)



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Настя Каменских Фото: instagram.com/kamenskux/

Певица призналась, что тренировки, медитации и дыхательные практики - это сложно

Популярная украинский певица Настя Каменских в плотном концертном графике нашла время, чтобы заняться йогой. Первые занятия понравились певице, поэтому она решила продолжить осваивать этот новый «мир». Как оказалось, артистка это делает для здоровья.

«Решила попробовать так, как спина от перелетов и переездов ужасно болит, а на сколько мне известно, йога чуть ли не единственный способ ее реанимировать! По мимо массажей. Сейчас же это просто божественный способ обогатить и раскрыть свой духовный мир!» - поделилась Каменских.

Теперь она публикует снимки, на которых позирует уже не в купальнике, а в лосинах и уютных кофтах Многие поклонники похвалили девушку. Они отметили, что она уже выглядит более умиротворенной.

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