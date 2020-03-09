Стала известна причина ненависти людей к Меган Маркл



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Британская писательница объяснила, почему бритнацы ненавидят Меган Маркл

Причина всему - расизм, уверена эксперт

Британская писательница Хилари Мэнтел объяснила причину негативного отношения подданных Ее Величества к Меган Маркл. Виной всему расизм, уверена Мэнтел. То, что многие воспринимают супругу принца Гарри в штыки — не секрет для многих. Претензии в адрес герцогини Сассекской звучат регулярно и ее отъезд в Канаду мало что исправил, пишет сайт OA.

«Я бы не стала называть ее жертвой, но в выпадах против нее, по-моему, был элемент расизма», — заявила писательница. Привычка оценивать людей по цвету кожи, по мнению писательницы, лежит гораздо глубже в сознании людей, чем это признается в обществе.

К тому же на протяжении многих веков жены королевского семейства приковывали к себе пристальное внимание британского народа.