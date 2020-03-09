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    Шоу-биз

    Стала известна причина ненависти людей к Меган Маркл

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    <p>Британская писательница объяснила, почему бритнацы ненавидят Меган Маркл</p> <div></div> - Стала известна причина ненависти людей к Меган Маркл

    Британская писательница объяснила, почему бритнацы ненавидят Меган Маркл

    Причина всему - расизм, уверена эксперт

    Британская писательница Хилари Мэнтел объяснила причину негативного отношения подданных Ее Величества к Меган Маркл. Виной всему расизм, уверена Мэнтел. То, что многие воспринимают супругу принца Гарри в штыки — не секрет для многих.  Претензии в адрес герцогини Сассекской звучат регулярно и ее отъезд в Канаду мало что исправил, пишет сайт OA.

    «Я бы не стала называть ее жертвой, но в выпадах против нее, по-моему, был элемент расизма», — заявила писательница. Привычка оценивать людей по цвету кожи, по мнению писательницы, лежит гораздо глубже в сознании людей, чем это признается в обществе.

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    Стала известна причина ненависти людей к Меган Маркл
    Фотография была сделана в сентябре, в первый день визита герцогов Сассекских в Южную Африку. Меган с улыбкой на устах приняла приглашение местной девушки станцевать под колоритную национальную музыку в Кейптауне.
    Второй «любимый» кадр Самир сделал во время путешествия пары в Марокко в начале года. Меган, которая находилась на последнем триместре беременности, доверчиво прижалась к мужу и положила голову ему на плечо. Принц Гарри смотрел на нее с улыбкой
    Третьим снимком королевский фотограф выбрал кадр, сделанный во время парада Trooping the Colour в Лондоне, посвященного дню рождения королевы. Это был первый выход Меган и Гарри после рождения их сына
    Стала известна причина ненависти людей к Меган Маркл
    Стала известна причина ненависти людей к Меган Маркл
    Стала известна причина ненависти людей к Меган Маркл
    Стала известна причина ненависти людей к Меган Маркл
    Стала известна причина ненависти людей к Меган Маркл
    Стала известна причина ненависти людей к Меган Маркл
    Стала известна причина ненависти людей к Меган Маркл
    Стала известна причина ненависти людей к Меган Маркл
    Стала известна причина ненависти людей к Меган Маркл
    Стала известна причина ненависти людей к Меган Маркл
    Стала известна причина ненависти людей к Меган Маркл
    Стала известна причина ненависти людей к Меган Маркл
    Стала известна причина ненависти людей к Меган Маркл
    Стала известна причина ненависти людей к Меган Маркл
    Стала известна причина ненависти людей к Меган Маркл
    Стала известна причина ненависти людей к Меган Маркл
    Стала известна причина ненависти людей к Меган Маркл
    Стала известна причина ненависти людей к Меган Маркл
    Стала известна причина ненависти людей к Меган Маркл
    Стала известна причина ненависти людей к Меган Маркл
    Стала известна причина ненависти людей к Меган Маркл
    Стала известна причина ненависти людей к Меган Маркл
    Стала известна причина ненависти людей к Меган Маркл
    Стала известна причина ненависти людей к Меган Маркл
    Стала известна причина ненависти людей к Меган Маркл
    Стала известна причина ненависти людей к Меган Маркл
    Стала известна причина ненависти людей к Меган Маркл
    Стала известна причина ненависти людей к Меган Маркл
    Стала известна причина ненависти людей к Меган Маркл
    Стала известна причина ненависти людей к Меган Маркл
    Стала известна причина ненависти людей к Меган Маркл
    Стала известна причина ненависти людей к Меган Маркл
    Стала известна причина ненависти людей к Меган Маркл
    Стала известна причина ненависти людей к Меган Маркл
    Стала известна причина ненависти людей к Меган Маркл
    Стала известна причина ненависти людей к Меган Маркл
    Стала известна причина ненависти людей к Меган Маркл
    Стала известна причина ненависти людей к Меган Маркл
    Стала известна причина ненависти людей к Меган Маркл
    Стала известна причина ненависти людей к Меган Маркл
    Стала известна причина ненависти людей к Меган Маркл
    Стала известна причина ненависти людей к Меган Маркл
    Стала известна причина ненависти людей к Меган Маркл

    К тому же на протяжении многих веков жены королевского семейства приковывали к себе пристальное внимание британского народа.

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    Меган Маркл расизм новости
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