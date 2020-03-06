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    Принц Гарри и Меган Маркл посетили первое мероприятие после ухода из королевской семьи (фото)

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    Герцог и герцогиня Сассекские совершили первый официальный выход супругов после отказа от королевских обязанностей - Принц Гарри и Меган Маркл посетили первое мероприятие после ухода из королевской семьи (фото)
    Герцог и герцогиня Сассекские совершили первый официальный выход супругов после отказа от королевских обязанностей
    instagram.com/thesussexteam/

    В декабре Меган Маркл уехала в Канаду с сыном Арчи

    Меган Маркл и принц Гарри посетили ежегодную церемонию вручения премии фонда Endeavour Fund в Лондоне. Ради этого герцог и герцогиня Сассекские покинули арендованное поместье на канадском острове Ванкувер. 10-месячного сына пара оставила под присмотром нянь и с охраной.

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    Принц Гарри и Меган Маркл посетили первое мероприятие после ухода из королевской семьи (фото)
    Принц Гарри и Меган Маркл посетили первое мероприятие после ухода из королевской семьи (фото)
    Принц Гарри и Меган Маркл посетили первое мероприятие после ухода из королевской семьи (фото)
    Принц Гарри и Меган Маркл посетили первое мероприятие после ухода из королевской семьи (фото)
    Принц Гарри и Меган Маркл посетили первое мероприятие после ухода из королевской семьи (фото)
    Принц Гарри и Меган Маркл посетили первое мероприятие после ухода из королевской семьи (фото)
    Принц Гарри и Меган Маркл посетили первое мероприятие после ухода из королевской семьи (фото)
    Принц Гарри и Меган Маркл посетили первое мероприятие после ухода из королевской семьи (фото)
    Принц Гарри и Меган Маркл посетили первое мероприятие после ухода из королевской семьи (фото)
    Принц Гарри и Меган Маркл посетили первое мероприятие после ухода из королевской семьи (фото)
    Принц Гарри и Меган Маркл посетили первое мероприятие после ухода из королевской семьи (фото)
    Принц Гарри и Меган Маркл посетили первое мероприятие после ухода из королевской семьи (фото)
    Принц Гарри и Меган Маркл посетили первое мероприятие после ухода из королевской семьи (фото)
    Принц Гарри и Меган Маркл посетили первое мероприятие после ухода из королевской семьи (фото)
    Принц Гарри и Меган Маркл посетили первое мероприятие после ухода из королевской семьи (фото)
    instagram.com/thesussexteam/

    Этот совместный выход в свет стал первым после «мегзита». Для такого случая Маркл облачилась в платье-карандаш бирюзового цвета и туфли-лодочки. Она собрала волосы в аккуратный хвост и сделала яркий макияж с акцентом на губы.

     «Счастливые», «Вот это я понимаю - влюбленные и свободные», «Как приятно смотреть», «Не знаю, правильно они сделали или нет, но улыбки эти стоят много», - стали обсуждать снимки папарацци пользователи Сети.

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    Меган Маркл Принц Гарри
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