Принц Гарри и Меган Маркл посетили первое мероприятие после ухода из королевской семьи (фото)



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Герцог и герцогиня Сассекские совершили первый официальный выход супругов после отказа от королевских обязанностей instagram.com/thesussexteam/

В декабре Меган Маркл уехала в Канаду с сыном Арчи

Меган Маркл и принц Гарри посетили ежегодную церемонию вручения премии фонда Endeavour Fund в Лондоне. Ради этого герцог и герцогиня Сассекские покинули арендованное поместье на канадском острове Ванкувер. 10-месячного сына пара оставила под присмотром нянь и с охраной.

Этот совместный выход в свет стал первым после «мегзита». Для такого случая Маркл облачилась в платье-карандаш бирюзового цвета и туфли-лодочки. Она собрала волосы в аккуратный хвост и сделала яркий макияж с акцентом на губы.

«Счастливые», «Вот это я понимаю - влюбленные и свободные», «Как приятно смотреть», «Не знаю, правильно они сделали или нет, но улыбки эти стоят много», - стали обсуждать снимки папарацци пользователи Сети.