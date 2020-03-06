Принц Гарри и Меган Маркл посетили первое мероприятие после ухода из королевской семьи (фото)
В декабре Меган Маркл уехала в Канаду с сыном Арчи
Меган Маркл и принц Гарри посетили ежегодную церемонию вручения премии фонда Endeavour Fund в Лондоне. Ради этого герцог и герцогиня Сассекские покинули арендованное поместье на канадском острове Ванкувер. 10-месячного сына пара оставила под присмотром нянь и с охраной.
Этот совместный выход в свет стал первым после «мегзита». Для такого случая Маркл облачилась в платье-карандаш бирюзового цвета и туфли-лодочки. Она собрала волосы в аккуратный хвост и сделала яркий макияж с акцентом на губы.
«Счастливые», «Вот это я понимаю - влюбленные и свободные», «Как приятно смотреть», «Не знаю, правильно они сделали или нет, но улыбки эти стоят много», - стали обсуждать снимки папарацци пользователи Сети.