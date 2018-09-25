Стали известны эксклюзивные подробности съемок нового клипа «Онуки»



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24 сентября Onuka выпустила клип на песню Strum. Параллельно с премьерой группа запускает экологическую инициативу Ecostrum

Алан Бадоев, самый известный и опытный украинский клипмейкер, подошел к теме профессионально и снял безупречно красивый клип: Ната Жижченко в нем похожа на принцессу посреди хаоса, а горы мусора выглядят как инопланетные обьекты. «Эстетика клипа для меня была ясна сразу, как только пришла идея, - рассказывает Алан. - Я хотел подчеркнуть красоту того места, где люди создали свалку, и превратить в арт-объект мусорные пакеты, раскиданные по безупречно зеленому полю».

К проблемам экологии у Наты Жижченко личное отношение: ее отец-физик был ликвидатором аварии на Чернобылськой атомной электронстанции. «Многие знают мою заинтересованность в этой трагедии и ее последствиях. Из-за нее на многие вещи еще с детства я смотрю с точки зрения экологии. Я давно не ношу мех и не покупаю изделия из кожи». Съемки клипа заставили певицу по-другому посмотреть и на проблему мусора, которая в Украине сегодня становится все серьезнее.

«Если раньше тот мусор, который мы с мужем (Евгений Филатов - прим.авт.) сортировали, отправляли на станцию наши соседи, то теперь я делаю это самостоятельно. Вместе с Женей мы прошли несколько мастер-классов, запаслись новым баком для дома, иными словами — начали новый этап».

Платье Наты Жижченко в клипе - такой себе кокон скульптурной формы: с акцентированной талией, объемными рукавами и юбкой. Референсами для Сони Солтес стали коллекции Рафа Симонса, Рей Кавакубо и Мартина Марджелы.

«Мы долго размышляли с Аланом о том, каким же должно быть платье. В итоге все началось с ткани - мы взяли сверхлегкую прозрачную плащевку, которая как будто парит в клипе. Чтобы платье было скульптурным, сделали каркас из сверхтонкого пластика - он подчеркнул крой и создал выразительный образ. Мне кажется, нам удалось провести параллель между техногенностью мира и уязвимостью человека в этом всем».

Реальность, которая показана в клипе - наше ближайшее будущее, уверены Ната и Алан Бадоев. Летом вместе с Евгением Филатовым Ната побывала в экспедиции в Арктике. Гуляя по острову за Полярным кругом, где не было ни души, музыканты нашли пустую бутылку из-под пива «Оболонь» - и убедились, что очень вовремя сняли Strum.

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Джерело: vogue.ua