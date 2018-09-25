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    Шоу-биз

    Стали известны эксклюзивные подробности съемок нового клипа «Онуки»

    • Розсилка
    Стали известны эксклюзивные подробности съемок нового клипа «Онуки»

    24 сентября Onuka выпустила клип на песню Strum. Параллельно с премьерой группа запускает экологическую инициативу Ecostrum

    Алан Бадоев, самый известный и опытный украинский клипмейкер, подошел к теме профессионально и снял безупречно красивый клип: Ната Жижченко в нем похожа на принцессу посреди хаоса, а горы мусора выглядят как инопланетные обьекты. «Эстетика клипа для меня была ясна сразу, как только пришла идея, - рассказывает Алан. -  Я хотел подчеркнуть красоту того места, где люди создали свалку, и превратить в арт-объект мусорные пакеты, раскиданные по безупречно зеленому полю».

    К проблемам экологии у Наты Жижченко личное отношение: ее отец-физик был ликвидатором аварии на Чернобылськой атомной электронстанции. «Многие знают мою заинтересованность в этой трагедии и ее последствиях. Из-за нее на многие вещи еще с детства я смотрю с точки зрения экологии. Я давно не ношу мех и не покупаю изделия из кожи». Съемки клипа заставили певицу по-другому посмотреть и на проблему мусора, которая в Украине сегодня становится все серьезнее.

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    Стали известны эксклюзивные подробности съемок нового клипа «Онуки»
    Стали известны эксклюзивные подробности съемок нового клипа «Онуки»
    Стали известны эксклюзивные подробности съемок нового клипа «Онуки»
    Стали известны эксклюзивные подробности съемок нового клипа «Онуки»
    Стали известны эксклюзивные подробности съемок нового клипа «Онуки»
    Стали известны эксклюзивные подробности съемок нового клипа «Онуки»
    Стали известны эксклюзивные подробности съемок нового клипа «Онуки»

    «Если раньше тот мусор, который мы с мужем (Евгений Филатов - прим.авт.) сортировали, отправляли на станцию наши соседи, то теперь я делаю это самостоятельно. Вместе с Женей мы прошли несколько мастер-классов, запаслись новым баком для дома, иными словами — начали новый этап».

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    Платье Наты Жижченко в клипе - такой себе кокон скульптурной формы: с акцентированной талией, объемными рукавами и юбкой. Референсами для Сони Солтес стали коллекции Рафа Симонса, Рей Кавакубо и Мартина Марджелы.

    «Мы долго размышляли с Аланом о том, каким же должно быть платье. В итоге все началось с ткани -  мы взяли сверхлегкую прозрачную плащевку, которая как будто парит в клипе. Чтобы платье было скульптурным, сделали каркас  из сверхтонкого пластика - он подчеркнул крой и создал выразительный образ. Мне кажется, нам удалось провести параллель между техногенностью мира и уязвимостью человека в этом всем».

    Реальность, которая показана в клипе - наше ближайшее будущее, уверены Ната и Алан Бадоев. Летом вместе с Евгением Филатовым Ната побывала в экспедиции в Арктике. Гуляя по острову за Полярным кругом, где не было ни души, музыканты нашли пустую бутылку из-под пива «Оболонь» - и убедились, что очень вовремя сняли Strum.

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    Джерело: vogue.ua

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