Стали известны номинанты на музыкальную премию «Грэмми»

Одна из престижнейших премий мира огласила номинантов

28 января состоится вручение авторитетной музыкальной премии «Грэмми». Сегодня на ее официальном сайте были опубликованы номинанты на эту, одну из главных музыкальных наград мира, пишет «Главком». За звание «Лучшего альбома года» поборются Кендрик Ламар (Damn), Jay-Z («4:44»), Lorde (Melodram),

ГЛАВКОМ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Грэмми

Одна из престижнейших премий мира огласила номинантов

28 января состоится вручение авторитетной музыкальной премии «Грэмми». Сегодня на ее официальном сайте были опубликованы номинанты на эту, одну из главных музыкальных наград мира, пишет «Главком».

За звание «Лучшего альбома года» поборются Кендрик Ламар (Damn), Jay-Z («4:44»), Lorde (Melodram), Childish Gambino (Awaken, My Love!) и Бруно Марс (24K Magic).

В категории «Лучшая запись года» выдвинуты Redbone от Childish Gambino, Despacito от Луиса Фонса и Daddy Yankee, The Story Of O.J. от Jay-Z, Humble от Кендрика Ламара и 24K Magic от Бруно Марса.

А в еще одной из главных номинаций «Песня года» столкнулись Despacito (Луис Фонса, Daddy Yankee), «4:44» (Jay Z), That's What I Like (Бруно Марс) и «1-800-273-8255» (Logic).

Despacito (Луис Фонса, Daddy Yankee):

«4:44» (Jay Z):

That's What I Like (Бруно Марс):

«1-800-273-8255» (Logic):