Стали известны победители Венецианского кинофестиваля



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Хоакин Феникс в роли Джокера

76-й конкурс немало удивил

Жюри Венецианского кинофестиваля подытожило результаты. На первом месте оказался фильм «Джокер» Тодда Филлипса, который получил «Золотого льва».

На втором месте – картина «Офицер и шпион» Романа Полански (приз «Серебряный лев»). Третья в списке победителей – лента «О бесконечности» Роя Андерссона.

Лучшей среди киноактрис оказалась Ариан Аскарид, сыгравшая в картине «Молитва во имя Бога». Лучшим среди киноактеров признан Лука Маринелли в ленте «Мартин Иден».

Также жюри отметил призом сценарий кинофильма «Дом 7 по Черри Лейн» (сценарист Юньфань). Спецприз получила художественная картина «Мафия уже не та, что раньше» от режиссера Франко Мареско.

Лучшим среди самых молодых артистов оказался Тоби Уоллес за роль в кинокартине «Молочные зубы». Среди молодых режиссеров – Амьяд Абу Алала, выставивший на суд жюри свой дебют «Ты умрешь в 20 лет».