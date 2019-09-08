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    Шоу-биз

    Стали известны победители Венецианского кинофестиваля

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    Хоакин Феникс в роли Джокера - Стали известны победители Венецианского кинофестиваля
    Хоакин Феникс в роли Джокера

    76-й конкурс немало удивил

    Жюри Венецианского кинофестиваля подытожило результаты. На первом месте оказался фильм «Джокер» Тодда Филлипса, который получил «Золотого льва».

    На втором месте – картина «Офицер и шпион» Романа Полански (приз «Серебряный лев»). Третья в списке победителей – лента «О бесконечности» Роя Андерссона.

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    Стали известны победители Венецианского кинофестиваля
    Стали известны победители Венецианского кинофестиваля
    Стали известны победители Венецианского кинофестиваля
    Стали известны победители Венецианского кинофестиваля
    Стали известны победители Венецианского кинофестиваля
    Стали известны победители Венецианского кинофестиваля
    Стали известны победители Венецианского кинофестиваля
    Стали известны победители Венецианского кинофестиваля
    Стали известны победители Венецианского кинофестиваля

    Лучшей среди киноактрис оказалась Ариан Аскарид, сыгравшая в картине «Молитва во имя Бога». Лучшим среди киноактеров признан Лука Маринелли в ленте «Мартин Иден».

    Также жюри отметил призом сценарий кинофильма «Дом 7 по Черри Лейн» (сценарист Юньфань). Спецприз получила художественная картина «Мафия уже не та, что раньше» от режиссера Франко Мареско.

    Лучшим среди самых молодых артистов оказался Тоби Уоллес за роль в кинокартине «Молочные зубы». Среди молодых режиссеров – Амьяд Абу Алала, выставивший на суд жюри свой дебют «Ты умрешь в 20 лет».

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