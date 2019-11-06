Стали известны подробности нового романа Киану Ривза



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Единственная любовь голливудского актера, Дженнифер Сайм, ушла из жизни в 2001 году

Актер долгое время скрывал свои отношения

Главный голливудский отшельник, актер Киану Ривз, похоже, все таки наладил личную жизнь. Звезда «Матрицы» появился на светском вечере в сопровождении седовласой 46-летней художницы Александры Грант.

Источник рассказал, что они познакомились больше 10 лет назад. В 2011 году Александра выступила иллюстратором книги «Ода счастью», написанной Ривзом. Сперва они были лишь приятелями, затем крепко подружились и сами не заметили, как дружба переросла в нечто большее.

«Они начали встречаться в начале этого года, но хотели помалкивать», – приводит слова источника Daily Mail.

По его словам, роман вспыхнул между ними еще в 2016 году, но Ривз очень скрытный человек и до последнего не желал афишировать свои отношения.

Напомним, единственная любовь голливудского актера, Дженнифер Сайм, ушла из жизни в 2001 году. Ривз не смог справиться с потерей и начал вести жизнь затворника. Ему периодически приписывали тайные романы со знаменитыми актрисами, но позже выяснялось, что был очередной вымысел.