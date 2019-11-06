Стали известны подробности нового романа Киану Ривза
Актер долгое время скрывал свои отношения
Главный голливудский отшельник, актер Киану Ривз, похоже, все таки наладил личную жизнь. Звезда «Матрицы» появился на светском вечере в сопровождении седовласой 46-летней художницы Александры Грант.
Источник рассказал, что они познакомились больше 10 лет назад. В 2011 году Александра выступила иллюстратором книги «Ода счастью», написанной Ривзом. Сперва они были лишь приятелями, затем крепко подружились и сами не заметили, как дружба переросла в нечто большее.
«Они начали встречаться в начале этого года, но хотели помалкивать», – приводит слова источника Daily Mail.
По его словам, роман вспыхнул между ними еще в 2016 году, но Ривз очень скрытный человек и до последнего не желал афишировать свои отношения.
Напомним, единственная любовь голливудского актера, Дженнифер Сайм, ушла из жизни в 2001 году. Ривз не смог справиться с потерей и начал вести жизнь затворника. Ему периодически приписывали тайные романы со знаменитыми актрисами, но позже выяснялось, что был очередной вымысел.