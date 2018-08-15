Стало известно, кто получил титул «Мисс Украина Вселенная»



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Карина Жосан

Вчера вечером в столице прошел престижный конкурс красоты

В Fairmont Grand Hotel Kyiv состоялся конкурс «Мисс Украина Вселенная». Самую красивую и очаровательную модель выбирали из 18 финалисток. Девушке вручили корону победительницы под бурные аплодисменты присутствующих.

Победительницей компетентное жюри выбрало одесситку Карину Жосан, именно она представит Украину на престижном конкурсе красоты «Мисс Вселенная 2018».

Карина в 2017 году окончила Одесскую академию пищевых технологий по специальности гостинично-ресторанный и туристический бизнес. С 16 лет девушка работает профессиональной моделью в Азии и Европе.

По словам Карины, она пришла на конкурс за победой и мечтала оказаться на этой сцене с 12 лет. В 2006 году Карина посмотрела по телевизору конкурс «Мисс Украина Вселенная», в котором победила Инна Цимбалюк. И тогда одесская блондинка решила: когда-то и она наденет корону.

«2018 это мой год и я решила, почему бы и нет. Еще когда в 12 лет я увидела этот конкурс, то решила, что когда-нибудь наступит момент и я стану на эту сцену. Но я выжидала. Это должен был быть определенный возраст и опыт, - рассказала Карина изданию КП.

Первой Вице-Мисс стала Наталья Болюх из Львова – Наталья Болюх. Титул второй Вице-Мисс завоевала Валерия Рябченко из Сум, титул третьей Вице-Мисс достался Анне Дурицкой из Белой Церкви, а четвертой Вице-Мисс стала Екатерина Семенченко из Днепра.

Стоит отметить, что приз зрительских симпатий достался Яне Беляевой, которой приписывают роман с мужем известной певицы Ани Лорак.