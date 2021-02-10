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    Шоу-биз

    Старшая дочь Коби Брайанта начала модельную карьеру. Как она выглядит сейчас (фото)

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    18-летняя дочь баскетболиста Коби Брайанта, Наталия Брайант - Старшая дочь Коби Брайанта начала модельную карьеру. Как она выглядит сейчас (фото)
    18-летняя дочь баскетболиста Коби Брайанта, Наталия Брайант
    instagram.com/nataliabryant/

    Девушка подписала контракт с известным агентством

    18-летняя дочь баскетболиста Коби Брайанта, Наталия Брайант, начала модельную карьеру. Девушка подписала контракт с агентством IMG Models, представляющим сестер Хадид, Карли Клосс, Хайди Клум и до недавних пор Жизель Бундхен, которая на днях покинула агентство.

    С IMG Models также подписала контракт падчерица нового вице-президента США Камалы Харрис.

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    Старшая дочь Коби Брайанта начала модельную карьеру. Как она выглядит сейчас (фото)
    Старшая дочь Коби Брайанта начала модельную карьеру. Как она выглядит сейчас (фото)
    Старшая дочь Коби Брайанта начала модельную карьеру. Как она выглядит сейчас (фото)
    Старшая дочь Коби Брайанта начала модельную карьеру. Как она выглядит сейчас (фото)
    Старшая дочь Коби Брайанта начала модельную карьеру. Как она выглядит сейчас (фото)
    Старшая дочь Коби Брайанта начала модельную карьеру. Как она выглядит сейчас (фото)
    Старшая дочь Коби Брайанта начала модельную карьеру. Как она выглядит сейчас (фото)
    Старшая дочь Коби Брайанта начала модельную карьеру. Как она выглядит сейчас (фото)
    instagram.com/nataliabryant/

    Напомним, Брайант погиб 26 января 2020 года. Его вертолет врезался в склон горы недалеко от Лос-Анджелеса. Помимо прославленного баскетболиста и его 13-летней дочери в авиакатастрофе погибло еще семь пассажиров.

    Ранее «Скотч» сообщал, что  Американский рэпер имплантировал в лоб камень за $24 миллиона.

    «Красота — это боль», — подписал публикацию хип-хоп-исполнитель. Речь идет о розовом бриллианте весом десять карат. По словам 26-летнего рэпера, он увидел драгоценность в 2017 году и тогда же решил приобрести ее. На такую покупку ему пришлось копить четыре года.

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    Теги: знаменитости самые сексуальные шоу-бизнес
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