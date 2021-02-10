Старшая дочь Коби Брайанта начала модельную карьеру. Как она выглядит сейчас (фото)

Девушка подписала контракт с известным агентством

18-летняя дочь баскетболиста Коби Брайанта, Наталия Брайант, начала модельную карьеру. Девушка подписала контракт с агентством IMG Models, представляющим сестер Хадид, Карли Клосс, Хайди Клум и до недавних пор Жизель Бундхен, которая на днях покинула агентство.

С IMG Models также подписала контракт падчерица нового вице-президента США Камалы Харрис.

Напомним, Брайант погиб 26 января 2020 года. Его вертолет врезался в склон горы недалеко от Лос-Анджелеса. Помимо прославленного баскетболиста и его 13-летней дочери в авиакатастрофе погибло еще семь пассажиров.

Ранее «Скотч» сообщал, что Американский рэпер имплантировал в лоб камень за $24 миллиона.

«Красота — это боль», — подписал публикацию хип-хоп-исполнитель. Речь идет о розовом бриллианте весом десять карат. По словам 26-летнего рэпера, он увидел драгоценность в 2017 году и тогда же решил приобрести ее. На такую покупку ему пришлось копить четыре года.