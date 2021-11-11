Старший сын Юрия Горбунова устроил для отца сюрприз (фото)

Старшин сын Горбунова порадовал отца вкусным завтраком

Известный телеведущий Юрий Горбунов выложил фотографию, каким завтраком, а именно яичницей собственного приготовления, встречает его из командировки сын Иван.

«Папа из командировки вернулся, а тут мастер шеф мой подрастающий! Даже посолил» – написал телеведущий на своей инстаграмм страничке.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Продюсер.Телеведучий (@gorbunovyuriy)

Юрий Горбунов вчера был на гастролях со спектаклем «Два анекдота на ужин», спектакль по пьесе Антона Чехова «Медведь и Предложение», который ставился в Одесском академическом театре музыкальной комедии имени Михаила Водяного.

Напомним, что пара телеведущих Юрий Горбунов и Катерина Осадча поженились в 2017 году. В этом же году на свет появился старший сын Иван, а через четыре года у пары родился второй сын Даниил.

Ранее, украинский ведущий Юрий Горбунов в своем Инстаграме показал трогательные семейные фото с двумя сыновьями.