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    Старший сын Юрия Горбунова устроил для отца сюрприз (фото)

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    Горбунов похвастался перед подписчиками талантом своего сына - Старший сын Юрия Горбунова устроил для отца сюрприз (фото)
    Горбунов похвастался перед подписчиками талантом своего сына
    Фото из открытых источников

    Старшин сын Горбунова порадовал отца вкусным завтраком

    Известный телеведущий Юрий Горбунов выложил фотографию, каким завтраком, а именно яичницей собственного приготовления, встречает его из командировки сын Иван.

    «Папа из командировки вернулся, а тут мастер шеф мой подрастающий! Даже посолил» – написал телеведущий на своей инстаграмм страничке.

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    Публикация от Продюсер.Телеведучий (@gorbunovyuriy)

    Юрий Горбунов вчера был на гастролях со спектаклем «Два анекдота на ужин», спектакль по пьесе Антона Чехова «Медведь и Предложение», который ставился в Одесском академическом театре музыкальной комедии имени Михаила Водяного.

    Напомним, что пара телеведущих Юрий Горбунов и Катерина Осадча поженились в 2017 году. В этом же году на свет появился старший сын Иван, а через четыре года у пары родился второй сын Даниил.

    Ранее, украинский ведущий Юрий Горбунов в своем Инстаграме показал трогательные семейные фото с двумя сыновьями.

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    Теги: дети Юрий Горбунов еда родители телеведущий Катерина Осадча
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    Старший сын Юрия Горбунова устроил для отца сюрприз (фото)