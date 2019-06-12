Стивен Спилберг готовит хоррор, который можно будет смотреть только ночью



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Режиссер уже написал несколько эпизодов

Режиссер Стивен Спилберг работает над хоррор-сериалом, который можно будет увидеть только в темное время суток. Об этом пишет Variety.

Новым проектом занимается стриминговая платформа Quibi, специализирующаяся на коротких формах. Основатель компании Джеффри Катценберг рассказал, что идея принадлежала самому Стивену Спилбергу. По его словам, режиссер уже написал 5-6 эпизодов. Предполагается, что их будет вдвое больше (каждый эпизод — отдельная глава). Каждый из них, вероятно, будет длиться не дольше 10 минут. Рабочее название проекта — "Спилберг после наступления темноты" (Spielberg's After Dark).

У Спилберга была особая просьба: чтобы зрители могли увидеть его только после полуночи. Разработчики создали специальную программу для смартфонов, которая отслеживает, когда садится солнце. Получается, хоррор-шоу Спилберга будет доступно для пользователей только в темное время суток. С восходом солнца шоу исчезнет, но вновь появится ночью.

О предположительной дате запуска проекта пока неизвестно.

Джерело: Buro 24/7