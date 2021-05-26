Стриптиз и приглашение в порно. Муж Повалий рассказал, чем зарабатывал в Польше

«У меня были определенные финансовые проблемы», – рассказывает продюсер

Муж певицы Таисии Повалий Игорь Лихута признался, что в молодости участвовал в эротическом шоу и едва не начала карьеру в порноиндустрии. Об этом скандальный продюсер рассказал в шоу «Позаочі».

Однажды Игорю Лихуте пришлось пойти на отчаянный шаг, чтобы избавиться от долгов. Работая музыкантом в польском ночном клубе, он принял участие... в конкурсе мужского стриптиза!

«У меня были определенные финансовые проблемы, долги, к тому же я должен был постоянно отсылать деньги в Киев, чтобы содержать семью, – рассказывает продюсер. – Там, где мы работали, проходил всепольский конкурс мужского стриптиза, который назывался «Мистер эротики и танца».

Было 17 конкурсантов: 16 поляков и один «Игорь с Кийова». Мне сказали: «Если ты там займешь призовое место — мы тебе, во-первых, простим долги и еще дадим какие-то деньги». Короче говоря, на голодный желудок я выпил 100 грамм водки «Столичной» со льдом и под песню Rasputin пошел, так сказать, давать джазу».

Тогда Игорь занял второе место: ему простили все долги, дали денег и вручили ленту «Первый вице-мистер». Но на этом все не закончилось.

«В этот же вечер ко мне подошла пара лет 50-60-ти, – продолжает Игорь. – Они мне сказали: «Вы настолько нас поразили своей энергетикой, что мы хотим вам предложить контракт». Выходил такой эротический скандинавский журнал Cats. И там была обнаженка и так далее. Надо было принимать участие в сексуальных оргиях. За это платили 600-700 долларов в день. Но я отказался. Я им говорю: «Вы знаете, во-первых, я женат. А во-вторых, я секретарь комсомольской организации. Как я могу принимать участие в таком постыдном действии?» Мне как-то надо было соскочить с этой темы, потому что я страшно испугался».

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