Студия Disney оказалась в центре скандала из-за персонажа нетрадиционной ориентации



Розсилка ВІДПРАВИТИ

«Круиз по джунглям», новый приключенческий семейный фильм Disney с Дуэйном Джонсоном и Эмили Блант в главных ролях, имеет все шансы привлечь внимание задолго до выхода

Дело в том, что в новом фильме, по слухам, появится первый – для Disney – герой открыто нетрадиционной ориентации.

Disney совершили лишь одну, зато фатальную ошибку – пригласили на роль гея актера традиционной ориентации.

На роль (не анонсированную официально – так что у Disney есть пространство для маневра на фоне скандала) пригласили 30-летнего британского комика и актера Джека Уайтхолла – его можно будет увидеть в грядущем диснеевском «Щелкунчике» с Маккензи Фой и Кирой Найтли. Кастинг, по новомодной традиции, вызвал бурю возмущения, и к обычным пользователям, критикующим Disney, присоединился актер Марио Кантоне, не скрывающий своей нетрадиционной ориентации. Кантоне оставил гневную запись в своем Twitter’e, дав понять, что правильней было бы взять на роль первого в истории Disney персонажа нетрадиционной ориентации такого же актера.

Джерело: popcornnews