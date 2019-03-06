Студия Warner Bros. снимет «Фантастические твари 3», несмотря на провал второй части



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Часть франшизы «Преступления Грин-де-Вальда» стала худшей из всех, снятой по мотивам книг Джоан Роулинг

Несмотря на фиаско второй части франшизы «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда», студия Warner Bros. опускать руки не намерена и собирается выпустить третью часть о приключениях Ньюта Саламандера.

В компании уверены, что им удастся снять более успешный сиквел с учетом предыдущих ошибок. Вторая часть не только собрала «коллекцию» отрицательных отзывов критиков, но и стала самой провальной в плане кассовых сборов среди фильмов вселенной Гарри Поттера.

В Warner Bros. объясняют провал «Преступлений Грин-де-Вальда» тем, что фильмы Гарри Поттера были сняты по мотивам книг о «мальчике-который-выжил», в то время как основу «Фантастических тварей» составляет всего лишь учебник.

Сейчас Джоан Роулинг работает над третьим сценарием, и он обещает быть лучше, чем первый фильм о Саламандере. В студии признают, что основная задача, чтобы третья часть стала успешной, это найти равновесие между новыми и старыми поклонниками поттерианы, пишет Mirror.