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    Шоу-биз

    Студия Warner Bros. снимет сиквел к «Аквамену»

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    Студия Warner Bros. снимет сиквел к «Аквамену»

    Фильм собрал в прокате более $1,1 миллиарда и стал самым кассовым фильмом во вселенной DC

    Киностудия Warner Bros. начала работу над продолжением «Аквамена», сообщает The Wrap. К проекту привлечены те же авторы, которые делали первый фильм. Сценарий напишет Дэвид Лесли Джонсон-Макголдрик, а постановщик первой части Джеймс Ван станет продюсером (займет ли он режиссерское кресло, пока не известно).

    Как отмечает The Hollywood Reporter, обычно большие студии запускают сиквелы в работу сразу после выхода блокбастера в прокат и даже до выхода на экраны. В случае с «Акваменом» задержка может быть вызвана тем, что студия ждала согласия авторов первого фильма.

     «Аквамен» с Джейсоном Момоа в главной роли принес студии более $1,1 миллиарда (при бюджете в $67,8 миллиона), став самым кассовым фильмом во вселенной DC, обогнав даже блокбастер Кристофера Нолана «Темный рыцарь: Возрождение легенды».

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    Джерело: Esquire

    кино шоу-бизнес
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