Суп и абсурд: Alyona Alyona выпустила необычный клип



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Сингл «Мамин суп» войдет в грядущий мини-альбом певицы, который, как обещают ее представители, выйдет уже совсем скоро

«Мамин суп» – «зрелище не для слабонервных»

Популярная украинская рэперша Alyona Alyona выпустила новый клип на песню «Мамин суп». Десятиминутное видео начинается с реалистичной сцены семейного быта, где все готовят суп, напевая и пританцовывая. Дальше - абсурдистская утопия.

В клипе картину Кандинского «Черное отношение» отправляют в открытый космос, сканируют человеческий череп и показывают интерфейс программы Adobe After Effects, в котором происходит все это безумие.

Как отмечают авторы клипа, «Мамин суп» – это «зрелище не для слабонервных», которое о многом «заставляет задуматься». Режиссером видео стал Ян Болотов, который работал с Alyona Alyona над альтернативной версией клипа «Рибки».