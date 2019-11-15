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    Шоу-биз

    Суп и абсурд: Alyona Alyona выпустила необычный клип

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    <p>Сингл &laquo;Мамин суп&raquo; войдет в грядущий мини-альбом певицы, который, как обещают ее представители, выйдет уже совсем скоро</p> <div></div> - Суп и абсурд: Alyona Alyona выпустила необычный клип

    Сингл «Мамин суп» войдет в грядущий мини-альбом певицы, который, как обещают ее представители, выйдет уже совсем скоро

    «Мамин суп» – «зрелище не для слабонервных»

    Популярная украинская рэперша Alyona Alyona выпустила новый клип на песню «Мамин суп». Десятиминутное видео начинается с реалистичной сцены семейного быта, где все готовят суп, напевая и пританцовывая. Дальше - абсурдистская утопия.

    В клипе картину Кандинского «Черное отношение» отправляют в открытый космос, сканируют человеческий череп и показывают интерфейс программы Adobe After Effects, в котором происходит все это безумие.

    Как отмечают авторы клипа, «Мамин суп» – это «зрелище не для слабонервных», которое о многом «заставляет задуматься». Режиссером видео стал Ян Болотов, который работал с Alyona Alyona над альтернативной версией клипа «Рибки».

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