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    Шоу-биз

    Супермодель Хайди Клум обратилась к врачам из-за подозрения на коронавирус

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    Супермодель Хайди Клум после сїемок телешоу&nbsp;почувствовала себя плохо - Супермодель Хайди Клум обратилась к врачам из-за подозрения на коронавирус
    Супермодель Хайди Клум после сїемок телешоу почувствовала себя плохо

    Сделать тест на вирус у Клум не получилось

    Хайди Клум всерьез обеспокоена своим здоровьем. Топ-модель находится в Калифорнии на съемках шоу «Америка ищет таланты». После съемочного дня Хайди почувствовала себя плохо, у нее появилась лихорадка, кашель и насморк — главные симптомы коронавируса. Модель понимала, что не сможет выйти на работу, потому что иначе подвергнет опасности других людей.

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    Супермодель Хайди Клум обратилась к врачам из-за подозрения на коронавирус
    Супермодель Хайди Клум обратилась к врачам из-за подозрения на коронавирус
    Супермодель Хайди Клум обратилась к врачам из-за подозрения на коронавирус
    Супермодель Хайди Клум обратилась к врачам из-за подозрения на коронавирус
    Супермодель Хайди Клум обратилась к врачам из-за подозрения на коронавирус

    Тем не менее, сделать тест на вирус у Клум не получилось, она обратилась к двум разным врачам, у которых попросту не оказалось тестов. В итоге Хайди осталась дома, не зная, чем болеет. Об этом модель сама рассказала в своих соцсетях.

    К слову, многие также обеспокоены тем, что тесты на коронавирус в России есть только в Новосибирске. Однако по последним данным реагенты в необходимых количествах есть в государственных больницах Москвы и в других городах нашей необъятной родины.

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