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    Шоу-биз

    Супермодель Хайди Клум топлес показала восхитительную фигуру на борту яхты (видео)

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    Хайди Клум - Супермодель Хайди Клум топлес показала восхитительную фигуру на борту яхты (видео)
    Хайди Клум
    instagram.com/heidiklum/

    Модель с мужем впервые показали обручальные кольца

    46-летняя немецкая супермодель Хайди Клум и ее муж, 29-летний музыкант Том Каулитц отдыхают на итальянском острове Капри. Клум сфотографировала, как держит за руку любимого мужа. В кадр попали их обручальные кольца. Влюбленные выбрали украшения из красного золота в классическом стиле. Они имеют гладкую поверхность и шинку средней ширины.

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    Супермодель Хайди Клум топлес показала восхитительную фигуру на борту яхты (видео)
    Супермодель Хайди Клум топлес показала восхитительную фигуру на борту яхты (видео)
    Супермодель Хайди Клум топлес показала восхитительную фигуру на борту яхты (видео)
    Супермодель Хайди Клум топлес показала восхитительную фигуру на борту яхты (видео)
    Супермодель Хайди Клум топлес показала восхитительную фигуру на борту яхты (видео)
    Супермодель Хайди Клум топлес показала восхитительную фигуру на борту яхты (видео)
    Супермодель Хайди Клум топлес показала восхитительную фигуру на борту яхты (видео)
    Супермодель Хайди Клум топлес показала восхитительную фигуру на борту яхты (видео)
    Супермодель Хайди Клум топлес показала восхитительную фигуру на борту яхты (видео)
    Супермодель Хайди Клум топлес показала восхитительную фигуру на борту яхты (видео)
    Супермодель Хайди Клум топлес показала восхитительную фигуру на борту яхты (видео)
    Супермодель Хайди Клум топлес показала восхитительную фигуру на борту яхты (видео)
    Супермодель Хайди Клум топлес показала восхитительную фигуру на борту яхты (видео)
    Супермодель Хайди Клум топлес показала восхитительную фигуру на борту яхты (видео)
    Супермодель Хайди Клум топлес показала восхитительную фигуру на борту яхты (видео)
    instagram.com/heidiklum/

    Супермодель также показала стройную фигуру, снявшись топлес на борту яхты. Хайди распустила светлые волосы и повернулась к камере спиной. «Я могла бы жить на лодке», - прокомментировала она видео.

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    Публикация от Heidi Klum (@heidiklum)

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