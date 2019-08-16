Супермодель Хайди Клум топлес показала восхитительную фигуру на борту яхты (видео)



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Хайди Клум instagram.com/heidiklum/

Модель с мужем впервые показали обручальные кольца

46-летняя немецкая супермодель Хайди Клум и ее муж, 29-летний музыкант Том Каулитц отдыхают на итальянском острове Капри. Клум сфотографировала, как держит за руку любимого мужа. В кадр попали их обручальные кольца. Влюбленные выбрали украшения из красного золота в классическом стиле. Они имеют гладкую поверхность и шинку средней ширины.

Супермодель также показала стройную фигуру, снявшись топлес на борту яхты. Хайди распустила светлые волосы и повернулась к камере спиной. «Я могла бы жить на лодке», - прокомментировала она видео.