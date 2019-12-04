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    Шоу-биз

    Супермодель Кендалл Дженнер вышла на прогулку в носках и шлепках (фото)

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    <p>23-летняя супермодель Кендалл Дженнер примерила необычный образ</p> <div></div> - Супермодель Кендалл Дженнер вышла на прогулку в носках и шлепках (фото)

    23-летняя супермодель Кендалл Дженнер примерила необычный образ

    Американка появилась на публике в трикотажном спортивном костюме и сланцах

    Одну их самых узнаваемых моделей современности Кендалл Дженнер засняли во время прогулки по Беверли-Хиллз. Поклонники звезды были шокированы ее внешним видом. Кендалл разгуливала в странном наряде.

    Представительница знаменитого телесемейства Кардашьян - Дженнер надела бордовый спортивный костюм. На ней были однотонные штаны и трикотажная кофта с длинным рукавом. В качестве обуви Дженнер выбрала обычные черные сланцы. Из-под них у звезды выглядывали тонкие белые носки.

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    Супермодель Кендалл Дженнер вышла на прогулку в носках и шлепках (фото)
    Супермодель Кендалл Дженнер вышла на прогулку в носках и шлепках (фото)

    Папарацци сделали снимки Дженнер, когда та садилась в свое авто. Кендалл прикрывала лицо руками, не желая демонстрировать этот странный образ на публике.

     

    мода и красота Кардашьян как быть модным
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