Супермодель Кендалл Дженнер вышла на прогулку в носках и шлепках (фото)



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23-летняя супермодель Кендалл Дженнер примерила необычный образ

Американка появилась на публике в трикотажном спортивном костюме и сланцах

Одну их самых узнаваемых моделей современности Кендалл Дженнер засняли во время прогулки по Беверли-Хиллз. Поклонники звезды были шокированы ее внешним видом. Кендалл разгуливала в странном наряде.

Представительница знаменитого телесемейства Кардашьян - Дженнер надела бордовый спортивный костюм. На ней были однотонные штаны и трикотажная кофта с длинным рукавом. В качестве обуви Дженнер выбрала обычные черные сланцы. Из-под них у звезды выглядывали тонкие белые носки.

Папарацци сделали снимки Дженнер, когда та садилась в свое авто. Кендалл прикрывала лицо руками, не желая демонстрировать этот странный образ на публике.