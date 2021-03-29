Супермодель выложила селфи вместе с 16-летней дочкой. Они выглядят как ровесницы

Девушка решила стать моделью, как и ее знаменитая мама

Хайди Клум выложила в Instagram совместное фото с 16-летней дочкой, и фанаты не поверили своим глазам. Модель даже без макияжа выглядела как абсолютная ровесница девочки. 47-летняя звезда подписала снимок «Все натурально», и с этим невозможно поспорить.

В декабре дочка Лени начала модельную карьеру, снявшись вместе с мамой для обложки журнала Vogue Germany. Хайди Клум рассказала в интервью, что девочка хочет пойти по ее стопам и она в свою очередь не против.

В ее возрасте каждый пытается понять, кто он, кем он хочет быть. Поэтому особенно важно увидеть, что из себя представляют различные профессии. Она приходит ко мне на телешоу и наблюдает за процессом съемки, поэтому сейчас Лени точно хочет делать то, чем я занимаюсь

Биологический отец Лени — бизнесмен Флавио Бриаторе, однако с ним девушка практически не общается. Хайди рассталась с мужчиной, когда была еще беременна, а воспитанием Лени занимался ее приемный отец — певец Сил. Хайди Клум долгое время скрывала дочь от общественности и даже не разрешала завести ей Инстаграм, но с наступлением 16 лет строгое правило отпало.

Ранее «Скотч» показывал фото двулапой собаки-мамы, защищающей своих щенков.

Когда-то у нее была семья. Но они почему-то решили от нее отказаться, выбросив ее возле железнодорожных путей. Именно там Ши Бао и потеряла свои задние лапки. Местные жители говорят, что она попала под поезд.