Бейонсе обокрали на миллион долларов

Сотрудникам полиции не удалось задержать ни одного подозреваемого в краже

Неизвестные обокрали американскую певицу Бейонсе, пробравшись на склад в Лос-Анджелесе. Сумму ущерба оценили в более миллиона долларов. Об этом сообщает портал TMZ со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В марте 2021 года воры дважды пробирались в складские помещения, которые принадлежат продюсерской компании Бейонсе Parkwood Entertainment. Грабители забрали ценные вещи, включая дорогие сумки и платья певицы, а также имущество, принадлежащее ее стилисту.

По данным источника, расследованием дела занимается полиция Лос-Анджелеса. На данный момент сотрудникам не удалось задержать ни одного подозреваемого в краже.

В марте Бейонсе стала рекордсменкой среди женщин по числу наград музыкальной премии «Грэмми». В активе певицы оказалось 28 наград. Также статуэтку получила ее девятилетняя дочь.

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Когда-то у нее была семья. Но они почему-то решили от нее отказаться, выбросив ее возле железнодорожных путей. Именно там Ши Бао и потеряла свои задние лапки. Местные жители говорят, что она попала под поезд.