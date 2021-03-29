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    Бейонсе обокрали на миллион долларов

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    Певица Бейонсе - Бейонсе обокрали на миллион долларов
    Певица Бейонсе

    Сотрудникам полиции не удалось задержать ни одного подозреваемого в краже

    Неизвестные обокрали американскую певицу Бейонсе, пробравшись на склад в Лос-Анджелесе. Сумму ущерба оценили в более миллиона долларов. Об этом сообщает портал TMZ со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

    В марте 2021 года воры дважды пробирались в складские помещения, которые принадлежат продюсерской компании Бейонсе Parkwood Entertainment. Грабители забрали ценные вещи, включая дорогие сумки и платья певицы, а также имущество, принадлежащее ее стилисту.

    По данным источника, расследованием дела занимается полиция Лос-Анджелеса. На данный момент сотрудникам не удалось задержать ни одного подозреваемого в краже.

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    Бейонсе обокрали на миллион долларов
    Бейонсе обокрали на миллион долларов
    Бейонсе обокрали на миллион долларов
    Бейонсе обокрали на миллион долларов
    Бейонсе обокрали на миллион долларов

    В марте Бейонсе стала рекордсменкой среди женщин по числу наград музыкальной премии «Грэмми». В активе певицы оказалось 28 наград. Также статуэтку получила ее девятилетняя дочь.

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    Теги: знаменитости самые сексуальные шоу-бизнес
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