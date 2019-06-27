Светлана Лобода примерила костюм Balmain на обнаженное тело



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Светлана Лобода instagram.com/lobodaofficial

36-летняя певица продемонстрировала провокационный образ

Украинская певица примерила фантазийный пиджак c объемными плечами.

Светлана Лобода часто публикует провокационные снимки и демонстрирует свою фигуру. На этот раз звезда опубликовала в Instagram видео, в котором позировала в роскошном костюме французского бренда Balmain. Она примерила объемный пиджак с золотистыми плечами и широкие брюки. Певица немного продефилировала, а потом любовалась собой, смотря в зеркало. Она спросила мнение по поводу костюма у своих подписчиков: «Тебе нравится?».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от LOBODA (@lobodaofficial) 26 Июн 2019 в 8:10 PDT

Поклонники отметили, что Светлана выглядит великолепно: «Ты богиня», «У вас идеальная фигура», «Вам все идет», «Бери обязательно».