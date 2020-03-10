Видео с сексуальными танцами Дженнифер Лопес и ее жениха взорвало сеть



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50-летняя Дженнифер Лопес и 44-летний Алекс Родригес продемонстрировали изумительное чувство юмора

Влюбленные записали ролик, который произвел фурор

Популярная певица Дженнифер Лопес и ее бойфренд, знаменитый бейсболист Алекс Родригес приняли участие в челлендже Flip the Switch. Его суть заключается в том, чтобы повторить образ и движения партнера. Дженнифер и ее жених пошли ва-банк и не стали надевать унисекс наряды.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Alex Rodriguez (@arod) 8 Мар 2020 в 8:27 PDT

Пользователи пошутили, что Алексу идет платье, но вот пластичности ему еще надо подучиться у будущей жены. В том, что Лопес и Родригес подходят друг другу, ни у кого не осталось сомнений. Многие отметили, что, будучи стильной и образцовой парой, они умеют дурачиться и не боятся смеяться над собой, что важно для крепких отношений.

«Лучшее ваше видео», «Вы официально моя любимая пара!!!», «Уже раз сто пересмотрел. Алекс жжет», «Как Джен удержалась от смеха?», «Сколько было дублей, чтобы вы оставались невозмутимыми?!», «Смеюсь до слез уже несколько часов», «Вот так выглядит идеальная пара!» — написали фолловеры.