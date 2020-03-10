«Время и Стекло» выпустил ностальгический клип



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Время и Стекло

Группа презентовала свой новый клип на песню «Навсегда/никогда», после которого в сети поползли слухи о распаде дуэта

В промо-ролике к видео на большом натяжном экране написана фраза «время истекло», на которую смотрят, взявшись за руки, Надя и Алексей.

Полнометражный клип, длинною более, чем 4 минуты, был опубликовано на официальной странице «Время и Стекло» на YouTube. В кадре можно увидеть архивные моменты из жизни группы, бэкстейджи со съемок и памятные фрагменты закулисья, а само видео подписано как «Время истекло».

В клип Надя и Алексей смотря на происходящее на экране, окунаются в приятные воспоминания и улыбаются, правда, у певицы при этом на глазах проступают слезы. В конце видео Надя и Позитив обнимаются с творческой группой.

Фаны начали предполагать, что видео стало последним для группы и скоро дуэт объявит о распаде, и очень расстроились. Пока сами артисты и продюсеры молчат и никак не комментируют информацию.