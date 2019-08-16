Светлана Лобода во Франции устроила танцы на столе для россиян



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Светлана Лобода instagram.com/lobodaofficial/

Артистка повеселила граждан страны-агрессора

Выступающая в России украинская певица Светлана Лобода устроила жаркую вечеринку после своего концерта в Монако, где собрала аншлаг из отдыхающих в Монте-Карло россиян. Сразу же после шоу певица в компании своей команды и друзей отправилась в ресторан La guerite, что на острове Святой Маргариты неподалеку от Канн.

Ужин плавно перетрек в бодрую дискотеку. В финале разгоряченная звезда залезла на стол и начала зажигать под собственный хит «Суперзвезда» – Светлану снимали на телефоны друзья и посетители заведения.