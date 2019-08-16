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    Шоу-биз

    Светлана Лобода во Франции устроила танцы на столе для россиян

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    <p>Светлана Лобода</p> <p>instagram.com/lobodaofficial/</p> - Светлана Лобода во Франции устроила танцы на столе для россиян

    Светлана Лобода

    instagram.com/lobodaofficial/

    Артистка повеселила граждан страны-агрессора

    Выступающая в России украинская певица Светлана Лобода устроила жаркую вечеринку после своего концерта в Монако, где собрала аншлаг из отдыхающих в Монте-Карло россиян. Сразу же после шоу певица в компании своей команды и друзей отправилась в ресторан La guerite, что на острове Святой Маргариты неподалеку от Канн.

    Ужин плавно перетрек в бодрую дискотеку. В финале разгоряченная звезда залезла на стол и начала зажигать под собственный хит «Суперзвезда» – Светлану снимали на телефоны друзья и посетители заведения.

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    Светлана Лобода во Франции устроила танцы на столе для россиян
    Светлана Лобода во Франции устроила танцы на столе для россиян
    Светлана Лобода во Франции устроила танцы на столе для россиян
    Светлана Лобода во Франции устроила танцы на столе для россиян
    Светлана Лобода во Франции устроила танцы на столе для россиян
    Светлана Лобода во Франции устроила танцы на столе для россиян
    Светлана Лобода во Франции устроила танцы на столе для россиян
    Светлана Лобода во Франции устроила танцы на столе для россиян
    Светлана Лобода во Франции устроила танцы на столе для россиян
    Светлана Лобода во Франции устроила танцы на столе для россиян
    Светлана Лобода во Франции устроила танцы на столе для россиян
    Светлана Лобода во Франции устроила танцы на столе для россиян
    Светлана Лобода во Франции устроила танцы на столе для россиян
    Светлана Лобода во Франции устроила танцы на столе для россиян
    Светлана Лобода во Франции устроила танцы на столе для россиян
    Светлана Лобода во Франции устроила танцы на столе для россиян
    Светлана Лобода во Франции устроила танцы на столе для россиян

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    певица
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