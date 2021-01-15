«Танцующий миллионер» поделился трогательным снимком с дочкой

Богач признался в любви к своей семье

«Танцующий миллионер» Джанлука Вакки наслаждается отцовством. Его подруга Шерон Фонсека родила ему первенца — дочь Блу Джерусалему — полтора месяца назад. Недавно Джанлука впервые показал лицо девочки и сообщил, что она родилась с физической особенностью: малышке еще предстоит перенести операцию. А теперь «танцующий миллионер» показал немного подросшую полуторогодовалую наследницу и признался в любви к своей семье.

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«Вся жизнь моя в одном фото... И добавить нечего», — подписал снимок Джанлука Вакки. Пост традиционно собрал множество комментариев с комплиментами. Кроме рядовых подписчиков отреагировали и знаменитости. «Прекрасные», — написала Хайди Клум. «Она такая милая», — отметил диджей Tiesto.

Ранее «Скотч» сообщал, что актер из «Гарри Поттера» впервые стал отцом.

Девон признался, что теперь его жизнь изменилась навсегда. Артист рассекретил и вес малыша: он составил чуть больше 3 килограммов. Исполнитель роли в саге о волшебнике со шрамом рассказал, что роды возлюбленной были непростыми. Они длились очень долго, при этом в конце Шэннон пережила несколько особенно страшных минут.