«Танцующий миллионер» показал дочь после операции (фото)

Девочке исправили врожденный дефект развития челюсти

53-летний итальянский бизнесмен Джанлука Вакки прославился в Сети своими оригинальными танцами. Он состоит в отношениях с 26-летней венесуэльской фотомоделью Шэрон Фонсекой. Пять месяцев назад у пары родилась дочь Блу Иерусалим. У девочки была патология – волчья пасть. Сегодня родители сообщили, что их ребенку сделали необходимую операцию по устранению изъяна.

Джанлука позировал с крошкой на руках в больнице. Отец бережно держал ее на руках. Предприниматель откровенно рассказал о пережитом.

«На этой неделе у нашей дочери была операция по удалению волчьей пасти. Это была очень сложная и эмоциональная неделя для нас, и можете представить, как для нее... Когда ваш маленький ребенок переживает что-то настолько серьезное, как операция, это потрясает вас как родителя. Наш ангел не перестает нас удивлять! Она была такой храброй, спокойной и милой. Я так горжусь тем, что являюсь ее отцом!» — написал Вакки.

Фонсека также поделилась совместными кадрами с девочкой. Молодая мама запечатлела маленькую пациентку в клинике. Она показала малышку во время сна и бодрствования. Блу Иерусалим играла на кровати, проявляя интерес к родительскому ноутбуку.

Поклонники разделили восторг знаменитостей. Фолловеры пожелали их дочери скорейшего выздоровления и долгой счастливой жизни.

Ранее «Скотч» сообщал, что волонтер Яна Зинкевич стала моделью для куклы Барби.

Кукла похожа на Яну Зинкевич: сидит в инвалидной коляске в униформе цвета хаки с имитацией государственных наград и орденом «Народный герой Украины» на груди. В поднятых руках она держит государственный флаг Украины. На рукаве у куклы – патч батальона парамедиков «Госпитальеры».