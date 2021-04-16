Дженнифер Лопес рассталась с женихом после четырех лет отношений

«Мы решили остаться друзьями», - заявила звезда

51-летняя голливудская супердива Дженнифер Лопес и ее экс-возлюбленный бейсболист Алекс Родригес признались, что больше не живут вместе. Дженнифер и Алекс заверили, что продолжат вместе работать и сохранят дружеские отношения.

«Мы решили остаться друзьями. Будем продолжать работать вместе и поддерживать друг друга в совместных проектах и бизнесе. Мы желаем другу другу счастья и любим своих детей. Из уважения к ним единственное, что мы хотели бы сказать, — спасибо всем за поддержку и добрые слова», — цитирует People экс-возлюбленных.

Информация о разладе пары появилась месяц назад. Знакомые певицы намекнули, что спортсмен закрутил роман с молодой участницей реалити-шоу Мэдисон Лекрой. Однако Дженнифер и Алекс тогда не подтвердили решение о расставании.

Исполнительница хита Get Right была счастлива рядом с бейсболистом четыре года. В 2019 году спортсмен сделал предложение Дженнифер. Во время отпуска на Багамских островах он протянул артистке роскошное кольцо с 20-каратным бриллиантом. Влюбленные планировали сыграть свадьбу в Италии в 2020 году. Им пришлось несколько раз откладывать торжество из-за пандемии коронавируса. Звезда фильма «Госпожа горничная» устала от бесконечных препятствий и передумала регистрировать брак.

Ранее «Скотч» сообщал, что волонтер Яна Зинкевич стала моделью для куклы Барби.

Кукла похожа на Яну Зинкевич: сидит в инвалидной коляске в униформе цвета хаки с имитацией государственных наград и орденом «Народный герой Украины» на груди. В поднятых руках она держит государственный флаг Украины. На рукаве у куклы – патч батальона парамедиков «Госпитальеры».