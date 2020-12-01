Звезда «Теории большого взрыва» рассказала, как занимается сексом в новом сериале

Звезда хочет показать зрителям, что она способна играть более «серьезные и эмоциональные» роли, а не только комедийные

Американская актриса Кейли Куоко, сыгравшая пьющую бортпроводницу Кэсси Боуден в новом сериале «Стюардесса», поделилась подробностями о съемках секс-сцен с партнером по проекту Михилем Хаусманом, известным по роли Даарио Нахариса из «Игры престолов». Звезда рассказала об этом изданию USA Today.

«У меня были подобные сцены в "Теории большого взрыва", но это никогда не было похоже на настоящую сцену секса. Я сказала Михилю: "Я никогда не снималась так раньше, а ты?" Он ответил: "Снимался, примерно 30-40 раз"», — призналась Куоко.

«Когда начали снимать эту сцену, я все еще не могла выложиться на полную. Михиль тогда сказал: "Выглядит так, будто ты нависла над унитазом в общественном туалете. Что ты делаешь?" Тогда ему пришлось неловко учить меня понарошку заниматься сексом», — добавила актриса.

Кейли Куоко добавила, что «Стюардесса» — ее шанс показать зрителям, что она способна играть более «серьезные и эмоциональные» роли, а не только комедийные.

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