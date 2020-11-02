«Танцы со звездами»: кто стал главным неудачником десятого эфира

В шоу осталось 5 пар

Состоялся десятый прямой эфир обновленного четвертого сезона проекта «Танцы со звездами».

Сегодня эфир был посвящен Хэллоуину. Участники перевоплотились в жуткие образы. Впрочем, загадочные луки и ошеломляющие постановки не помогли попасть в 11 эфир одной из пар.

Так, в зону риска попали Сергей Мельник и Аделина Дели, Сергей Танчинец и Яна Цибульская и Оля Фреймут с Ильей Падзиной.

В шаге от вылета зрители спасли солиста рок-группы «Беz Обмежень». Прошел в пятерку участник шоу «Холостяк», а покинула проект ведущая «Инспектора Фреймут».

Оля и Илья поблагодарили создателей шоу, судей проекта и фанатов.

«Спасибо команде «Танцев со звездами» за то, что позволили приобщиться мне к этому легендарному шоу. Поверьте, это была честь. Особенно благодарю Катю Кухар, наши с тобой культовые диалоги уверенно войдут в историю проекта. Что я поняла, друзья. Ничто в жизни не дается за просто так, над всем нужно работать. Есть ли у вас мечта — превратите ее в бизнес план. Я не просто так дотанцевалась до десятого эфира, это ежедневная работа, жертвование своей семьей, наконец, своим здоровьем. Но я не жалею. Я очень благодарна Ильи. Бесконечно благодарю Яну Заец, благодаря которой я такая стройная, она мой хореограф. Но больше всего я благодарю мою доченьку Злату Митчелл. Вы не знаете, но она очень талантливая и она меня убедила прийти в этот проект. Злата, я все это прошла для тебя, чтобы хоть как-то приобщиться к твоему танцевальному таланту, потому что ты моя гордость. Вы знаете, вчера был Хэллоуин — день нечистой силы. Итак, дорогие мои хейтеры, я вас всех поздравляю с вашим профессиональным праздником», - поделилась Оля.